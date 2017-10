Everton deelt stadionverbod uit aan agressieve fan met peuter op arm

In de 64e minuut van de wedstrijd op Goodison Park sloeg de vlam in de pan, waarop de supporter naar de rand van het veld stormde en Lyon-doelman Anthony Lopes fysiek belaagde.

"We hebben de persoon geïdentificeerd en zullen stappen tegen hem ondernemen", schrijft Everton in een verklaring op de website van de club. "Hij is niet meer welkom bij toekomstige wedstrijden van Everton en wij dienen een officiële aanklacht tegen hem in bij de politie."

De Merseyside Police, het politiekorps van de regio Liverpool, liet eerder op vrijdag al weten dat het een onderzoek heeft ingesteld naar de Everton-fan. De Europese voetbalbond UEFA kondigde na het bestuderen van verklaringen van de wedstrijdwaarnemers aan ook een zaak te maken van het incident.

Voetbalbeleving

Na iets meer dan een uur spelen, bij een stand van 0-1, ontstond er een grimmige sfeer nadat Everton-aanvoerder Ashley Williams een overtreding beging op Lopes. Na wat duw- en trekwerk op het veld, raakte ook de fan betrokken bij de schermutselingen. Met een peuter op de arm haalde hij uit naar Lopes, wat duidelijk te zien was op de tv-beelden.

"Ik geloof niet dat het slaan van een speler van de tegenstander hoort bij de Engelse voetbalbeleving", reageerde Lopes koeltjes. "Maar we moeten het niet groter maken dan het is. Het is gebeurd en daarmee is voor mij de kous af. In mijn beleving schudde het de fans vooral wakker."

Nadat de gemoederen weer wat bedaard waren maakte uitgerekend Williams, die eerder nog aan een rode kaart ontsnapte, de gelijkmaker namens Everton. Zes minuten later deed Bertrand Traoré de ploeg van manager Ronald Koeman alsnog de das om (1-2).

In augustus liep het op Goodison Park ook al uit de hand tijdens het thuisduel met Hajduk Split in de voorrondes van de Europa League. Daarvoor kregen de 'Toffees' een boete van een kleine 10.000 euro van de UEFA.

