Nice-coach spreekt ondanks verlies van 'bevredigende' rentree Sneijder

Ondanks een assist van de 33-jarige Sneijder bij de vroege openingsgoal van Mario Balotelli liepen de Fransen, na winstpartijen tegen Zulte Waregem en Vitesse, tegen het eerste puntenverlies op in groep K (1-3).

Hoewel Sneijder gebaald zal hebben van het resultaat, kon hij persoonlijk wel terugkijken op een goede wedstrijd. De Nederlandse spelmaker onderscheidde zich door als aangever te fungeren bij de 1-0 van Balotelli. Hij lepelde de bal, zonder aan te nemen, met links op het hoofd van de Italiaanse spits.

​"Zijn spel was bevredigend", analyseerde coach Favre het optreden van zijn ervaren middenvelder, die 31 augustus voor het laatst speelminuten maakte in de verloren WK-kwalificatiewedstrijd tegen Frankrijk. Vijf dagen daarvoor kwam hij voor het laatst in actie namens Nice.

Mede door dat gebrek aan speeltijd werd de recordinternational van Oranje door bondscoach Dick Advocaat niet opgenomen in de selectie voor de afsluitende kwalificatieduels met Wit-Rusland en Zweden.

Ruimtes

Zijn clubtrainer Favre besloot donderdag wel weer een beroep op Sneijder te doen. "Het was de bedoeling dat hij tussen de linies zou spelen, in de rug van Mario", zei de Zwitser over de rol voor de Utrechter.

"Het was ontzettend moeilijk om daar ruimtes te vinden, daarom kwam hij heel vaak de bal ophalen. Het is in dit systeem niet altijd nodig om zoveel in te zakken, omdat je anders verder op het veld een mannetje mist. Maar los daarvan was het een prima rentree."

Sneijder mocht tegen Lazio de hele wedstrijd blijven staan van Favre, terwijl hij daarvoor pas 265 minuten had afgewerkt in het shirt van Nice. Hij deed in augustus negentig minuten mee tegen Napoli en Amiens en werd tegen Guingamp in de slotfase gewisseld.

Nice, de huidige nummer veertien van de Ligue 1, hervat de competitie zondag tegen laagvlieger Strasbourg.

