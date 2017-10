Younes baalt van korte vakantie en uitblijven transfer bij Ajax

"Ik ben niet fris", aldus de 24-jarige Duitser vrijdag tegenover De Telegraaf. "Vanwege de Confederations Cup heb ik geen goede vakantie gehad en daarom heb ik Ajax gevraagd tussentijds even weg te mogen. Het antwoord was 'nee'."

Younes kan weinig begrip opbrengen voor dat antwoord. "Door het dramatische nieuws rond Appie Nouri heb ik in de zomer geen moment los kunnen komen van het voetbal. Ik wilde toen bij mijn ploeggenoten zijn en ben daarom eerder teruggekomen."

De aanvaller denkt dat Ajax onderschat hoe zwaar het spelen van de Confederations Cup voor hem was. "Het was de eerste keer dat ik een zomers toernooi had. En geloof me, Duitsland gaat alleen naar de Confederations Cup om die te winnen. Er is vier weken volle bak getraind. Dan is daarna tien dagen vrij veel te weinig."

Transfer

Younes hoopte na de gewonnen Confederations Cup een transfer te kunnen maken, maar daar wilde Ajax niet aan meewerken. "Drie grote clubs in Duitsland en Italië wilden me kopen en waren bereid een flinke transfersom te betalen. Het zou mijn kansen op het WK met Duitsland vergroten, maar een transfer was onbespreekbaar voor Ajax."

Hij vindt het vreemd dat de club Davinson Sanchez wel liet vertrekken naar Tottenham Hotspur. "Ik heb twee jaar lang binnen en buiten het veld alles voor de club gegeven. Waarom hij wel en ik niet? Er viel niet eens te praten."

De Duitser, die in de zomer van 2015 overkwam van Borussia Mönchengladbach, blijft naar eigen zeggen wel alles geven voor Ajax. "Zolang ik onder contract sta, zal ik me meer dan honderd procent blijven inzetten."

Younes is als linksbuiten dit seizoen een vaste waarde in de ploeg van trainer Marcel Keizer, die zondag op bezoek gaat bij aartsrivaal en directe concurrent Feyenoord. De Klassieker in De Kuip begint om 14.30 uur.

