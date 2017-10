Koeman wijt irritaties Everton aan 'slap optreden' scheidsrechter Nijhuis

"De irritatie bij mijn spelers nam steeds verder toe en volgens mij kwam dat door de scheidsrechter. Hij deed niets aan het theater van sommige spelers van Lyon", aldus Koeman.

De 54-jarige trainer doelde vooral op de valpartijen van Lyon-middenvelder Nabil Fekir. "De scheidsrechter liet bij hem alles toe. Hij bleef maar naar de grond gaan."

Fekir benutte al in de zesde minuut een strafschop voor de bezoekers uit Frankrijk. Nijhuis gaf in de tweede helft Ashley Williams slechts een gele kaart voor zijn rol in een massale vechtpartij.

Uitgerekend Williams maakte gelijk voor Everton. Vervolgens besliste Bertrand Traoré, afgelopen seizoen nog speler van Ajax, de wedstrijd met een hakbal.

"Wat er precies gebeurde bij die vechtpartij, weet ik niet. Het is natuurlijk niet goed te praten, maar ik snap dat mijn spelers gefrustreerd raakten. Zij wisten ook niet meer waar ze aan toe waren", zei Koeman.

Spits

De oud-trainer van Feyenoord en Ajax baalde ook van het matige spel van zijn ploeg. "We veroorzaken al vroeg in de wedstrijd op een stomme manier een strafschop", zei Koeman. "In de eerste helft speelden we niet goed. In de tweede helft ging het beter maar misten we geluk. Dat is de situatie waar we in zitten."

Everton heeft na drie duels in Europa League niet alleen slechts één punt. In de competitie staat de club slechts zestiende en scoorde het in acht duels maar vijf keer. "We missen doelpunten", zei Koeman, die spits Romelu Lukaku zag vertrekken naar Manchester United. "En we hebben niet echt een pure spits gehaald."

Klaassen

Koeman mocht afgelopen zomer voor zo'n 150 miljoen euro aan nieuwe spelers verwelkomen. "Maar sommige jongens moeten nog wennen", weet Koeman. Dat geldt ook voor Davy Klaassen. "Hij speelde zonder vertrouwen. Daarom heb ik hem in de rust gewisseld. Ik wilde hem in bescherming nemen."

Everton wacht zondag een thuiswedstrijd tegen Arsenal. Koeman wil nog niet speculeren of dat zijn laatste wedstrijd is als trainer van 'The Toffees'. "Als het bestuur denkt dat ik niet de juiste man ben, zullen ze me dat vertellen."

De Nederlander begrijpt wel dat hij veel kritiek krijgt in de media. "Wanneer een ploeg niet naar zijn mogelijkheden presteert, wordt er direct naar de trainer gekeken."

