Van der Gragt en Miedema bezorgen Oranjevrouwen oefenzege op Oostenrijk

Stefanie van der Gragt opende halverwege de eerste helft de score in de wedstrijd, die voor rust lastig was te volgen vanwege mist. De verdedigster werkte de bal van dichtbij binnen na een vrije trap van Sherida Spitse.

Kort voor en na het openingsdoelpunt raakten de Oostenrijkse vrouwen, die afgelopen zomer op het halve finales haalden op het EK, een keer de paal en een keer de lat.

Na ruim een uur kwam Vivianne Miedema in het veld voor Jackie Groenen. De aanvalster van Arsenal stond slechts tien minuten in het veld toen ze de marge verdubbelde. Miedema benutte de rebound nadat Lieke Martens de paal had geraakt.

De wedstrijd tegen Oostenrijk was het tweede oefenduel van de Oranjevrouwen nadat ze begin augustus in eigen land de Europese titel veroverden. Vorige maand werd in een wedstrijd achter gesloten deuren met 1-2 van België gewonnen.

Denemarken

Het was eigenlijk de bedoeling dat Oranje het tegen Denemarken, dat in de EK-finale met 4-2 werd verslagen, zou opnemen. Die wedstrijd ging niet door omdat de Deense speelsters een conflict hebben over arbeidsvoorwaarden met de Deense bond.

Eerder dit jaar speelden de Oranjevrouwen ook al een oefeninterland tegen Oostenrijk. Toen won de Europees kampioen in Deventer met 3-0.

Het was de laatste wedstrijd van Nederland voor de start van het WK-kwalificatietoernooi. Komende dinsdag is de eerste wedstrijd in Groningen tegen Noorwegen.

Ierland, Slowakije en Noord-Ierland zijn de andere tegenstanders in de groep. Het WK van 2019 wordt gehouden in Frankrijk.