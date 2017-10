Vitesse blijft zonder zege in Europa League na remise bij Zulte Waregem

Vitesse keek na 23 minuten tegen een achterstand aan in het Regenboogstadion door een eigen doelpunt van Guram Kashia. Thomas Bruns trok de stand snel daarna gelijk. In een matige tweede helft kregen beide ploegen weinig kansen meer en bleef de stand onveranderd.

Hoewel Vitesse zijn eerste punt pakte in groep K, schiet het weinig op in de strijd om de bovenste twee plekken. De ploeg van trainer Henk Fraser verloor de eerste twee groepsduels van Lazio (2-3) en OGC Nice (3-0) en heeft net als Zulte Waregem nu één punt.

Lazio deed de beste zaken in groep K door het Nice van Wesley Sneijder in de Allianz Riviera met 1-3 te verslaan. De Italianen gaan nu aan kop met negen punten uit drie wedstrijden, gevolgd door Nice met zes punten. De nummers één en twee plaatsen zich voor de knock-outfase.

Castaignos

Door het ontbreken van Tim Matavz bij Vitesse kreeg Luc Castaignos tegen Zulte Waregem weer eens een kans in de punt van de voorhoede. De spits had zijn ploeg al vroeg in de wedstrijd aan een voorsprong kunnen helpen, maar kreeg zijn voet net niet tegen de bal na een scherpe voorzet van Bryan Linssen.

Zulte Waregem, dat startte met de Nederlander Sandy Walsh en Timothy Derijck (ex-PSV en ex-Feyenoord) in de defensie, toonde zich na twintig minuten gevaarlijker. Vitesse kwam in eerste instantie goed weg nadat Julien De Sart van dichtbij op doelman Remko Pasveer stuitte na een corner, maar moest vlak daarna alsnog een tegentreffer slikken. Kashia kopte de bal uit een hoekschop ongelukkig in eigen doel.

Het antwoord van Vitesse was indrukwekkend, want vier minuten na de openingstreffer stond het alweer gelijk. Bruns kreeg de bal voor zijn voeten aan de rand van het strafschopgebied en plaatste de bal slim achter doelman Louis Bostyn.

Gele kaarten

Na de twee treffers waren de hoogtepunten in Waregem op één hand te tellen. Het meest in het oog springend was de kaartenregen die scheidsrechter Ivan Bebek liet neerdalen op de spelers van Vitesse. Linssen, Bruns, Matt Miazga en Alexander Büttner kregen geel aan het einde van de eerste helft en na rust ging ook Thulani Serero op de bon.

Aan het begin van de tweede helft ging de meeste dreiging uit van Vitesse. Castaignos leek de bezoekers na 65 minuten op voorsprong te schieten, maar de scheidsrechter had vlak daarvoor al gefloten voor een vermeende overtreding van de spits.

Vitesse-keeper Pasveer kreeg net als zijn collega-doelman van Zulte Waregem weinig te doen in de tweede helft, maar kwam tien minuten voor tijd nog wel goed weg. Sander Coopman kon vrij inkoppen na een voorzet van invaller Nill De Pauw, maar hij knikte de bal net over de lat.

