Assist Sneijder baat Nice niet tegen Lazio, benauwde zege Arsenal

De eerste twee doelpunten bij Nice-Lazio kwamen binnen vijf minuten tot stand. In de vierde minuut opende Mario Balotelli de score voor de thuisploeg. De Italiaanse spits kopte raak uit een voorzet van Sneijder.

Nice kon niet lang genieten van de voorsprong, want een minuut later zorgde Felipe Caicedo voor de gelijkmaker. De Ecuadoraan profiteerde van een misverstand in de verdediging van Nice. Sergej Milinkovic-Savic bezorgde Lazio met twee treffers in de tweede helft de winst.

Sneijder speelde de hele wedstrijd mee. De recordinternational van Oranje maakte zijn eerste speelminuten voor Nice sinds eind augustus. Bij Lazio bleef Stefan de Vrij de hele wedstrijd op de bank.

Door de overwinning gaat Lazio met negen punten uit drie duels alleen aan kop in groep K. Nice bezet met zes punten de tweede plaats. In het andere duel in deze poule speelde Vitesse met 1-1 gelijk bij Zulte Waregem. Beide ploegen hebben een punt.

Arsenal

In groep H ontsnapte Arsenal bij Rode Ster Belgrado aan het eerste puntenverlies. Het duel in Servië leek op een gelijkspel af te stevenen, maar vijf minuten voor tijd maakte Olivier Giroud met een omhaal het enige doelpunt van de wedstrijd.

Aanvoerder Mitchell Donald deed de hele wedstrijd mee bij Rode Ster, dat de laatste tien minuten met tien man speelde door een tweede gele kaart voor Milan Rodic.

Arsenal gaat met negen punten riant aan kop in deze poule. Rode Ster en het Wit-Russische BATE Borisov, dat met 1-0 won van 1. FC Köln, staan beide op vier punten.

Cruijff

Jordi Cruijff ging met Maccabi Tel Aviv in groep A hard onderuit op bezoek bij FC Astana. De Nederlandse coach zag de Israëlische ploeg met 4-0 verliezen in Kazachstan.

Maccabi Tel Aviv staat met een punt laatste. Later op donderdag spelen Villarreal en Slavia Praag in Spanje nog tegen elkaar in deze poule.

Karim Rekik verloor met Hertha BSC tegen het Oekraïense Zorya Luhansk: 2-1. De Duitsers nemen met slechts een punt de laatste plek in. Het Zweedse Östersunds FK, dat thuis met 2-2 gelijkspeelde tegen Athletic Bilbao, gaat met zeven punten verrassend aan kop in deze groep.

