Boëtius wil met Feyenoord ook Ajax 'meteen bij de strot grijpen'

"Of we ook Ajax meteen bij de strot moeten grijpen? Ja, dat lijkt me wel. Dat is de manier om Ajax te pakken", aldus Boëtius, die Steven Berghuis na zeven minuten de 1-0 zag binnenkoppen tegen Shakhtar.

Feyenoord verloor uiteindelijk met 1-2 van de Oekraïense kampioen, maar de wedstrijd zorgde er wel voor dat Boëtius met een redelijk gevoel toeleeft naar de Klassieker van zondag in De Kuip.

"Qua intensiteit en energie moeten we meteen hetzelfde niveau halen tegen Ajax. We waren dominant voor rust, al is het jammer dat we dat niet konden vasthouden. Er was echt iets te halen tegen Shakhtar. Maar goed, dan moet het zondag tegen Ajax maar gebeuren."

Netvlies

Het wordt voor de 23-jarige Boëtius, die afgelopen zomer terugkeerde in Rotterdam, zijn eerste Klassieker in ruim twee jaar.

"Ik heb het echt gemist. De atmosfeer is top bij de Klassieker, daar kijk ik echt naar uit. Ik proef ook de wil van de supporters om Ajax te verslaan en die wil heb ik ook. Maar ik ga niet aan de jonge en nieuwe spelers uitleggen wat zo'n Klassieker inhoudt. Je moet het ervaren."

Vijf jaar geleden speelde Boëtius zelf zijn eerste Klassieker. Het was zijn debuut voor Feyenoord en hij scoorde meteen in een wedstrijd die in 2-2 eindigde. "Die goal staat nog steeds op mijn netvlies. Ik kan zelfs elke minuut van die Klassieker voor de geest halen. Het is nog steeds de grootste dag van mijn leven."

De eenmalig Oranje-international zegt sindsdien veranderd te zijn. "Maar frivool ben ik nog steeds en dat wil ik zondag weer laten zien. We moeten winnen. Het gat met PSV mag niet te groot worden en we kunnen wegspringen bij Ajax. Het kan een mooie zondag worden."

De Klassieker in De Kuip begint zondag om 14.30 uur en staat onder leiding van arbiter Danny Makkelie. Om 12.30 uur speelt koploper PSV thuis tegen Heracles Almelo.

