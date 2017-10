Geïrriteerde Conte: 'Mourinho bemoeit zich te veel met Chelsea'

Mourinho liet weten dat sommige topcoaches in Engeland "alleen maar huilen" over blessures van spelers. Conte had eerder zijn zorgen uitgesproken over het grote aantal blessuregevallen binnen de selectie van Chelsea.

"Als Mourinho het over mij had, dan moet hij maar eens naar zichzelf kijken. Hij moet zich bezighouden met zijn eigen ploeg, niet met anderen", aldus de 48-jarige Conte.

"Mourinho vindt het heel vaak nodig om zich te concentreren op wat er bij Chelsea gebeurt. Dat was vorig seizoen ook al zo."

Voor Mourinho, die woensdag met United een 0-1 zege boekte bij Benfica in de Champions League, kwam er in december 2015 een voortijdig einde aan zijn tweede periode als Chelsea-trainer. Nadat Guus Hiddink het seizoen afmaakte als interim-coach werd de Portugees opgevolgd door Conte.

Uitbundig

Het is niet de eerste keer dat Conte en Mourinho elkaar vliegen afvangen in de media. Vorig seizoen liet Mourinho al eens zijn ongenoegen blijken over de in zijn ogen te uitbundige manier waarop Conte doelpunten van Chelsea vierde.

In aanloop naar dit seizoen liet de Italiaan op zijn beurt weten te willen voorkomen dat hij met Chelsea een "Mourinho-seizoen" zou draaien, waarbij hij doelde op het tegenvallende laatste seizoen van Mourinho bij de Londense topclub.

Conte rekende overigens zichzelf het spectaculaire gelijkspel van woensdag tegen Roma aan. "We speelden lange tijd niet zoals ik voor ogen had. Ik wilde meer stabiliteit met David Luiz op het middenveld, maar dat ging ten koste van onze gebruikelijke speelstijl."

Chelsea en United treffen elkaar op zondag 5 november op Stamford Bridge in de Premier League. De 'Blues' bezetten na acht speelrondes de vijfde plaats, terwijl de 'Red Devils' de huidige nummer twee van Engeland zijn.

