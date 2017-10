Mourinho prijst Benfica-doelman (18) ondanks cruciale blunder

In de 64e minuut ving de pas 18-jarige Svilar de bal na een vrije trap van Marcus Rashford, maar doellijntechnologie gaf aan dat de bal over de lijn was. Het was de enige treffer van de wedstrijd.

Mourinho had United een tactiek meegegeven ten aanzien van de Benfica-doelman. "Ik wist hoe goed hij is, dus we hadden een strategie. Bij corners en vrije trappen moesten we hem zo veel mogelijk onder druk zetten, zodat hij onzeker zou worden", aldus de Portugees.

Ondanks de kostbare blunder van Svilar was Mourinho onder de indruk van de 18-jarige sluitpost. "Hij neemt veel risico bij spelhervattingen, dat doen alleen topkeepers. Deze jongen had nu pech."

Met zijn 18 jaar en 52 dagen werd Svilar de jongste doelman ooit in de Champions League. Casillas was 65 dagen ouder toen hij namens Real Madrid in 1999 tegen Olympiakos voor het eerst onder de lat stond in het miljoenenbal.

Topkeeper

Ook Benfica-trainer Rui Vitoria stak zijn pupil een hart onder de riem. "Svilar is een geweldige keeper, die nog veel gaat leren en groeien. Hij wordt een doelman van topniveau en speelt gewoon komende zondag."

De Belgische doelman zelf toonde zich teleurgesteld maar strijdbaar. "Ik had beter kunnen spelen, maar ik kan er nu niks meer aan doen. Het is deel van mijn proces. Ik ben blij met mijn record, maar het is maar één wedstrijd."

In groep A van de Champions League leidt Unied met negen punten uit de eerste drie duels, voor FC Basel (zes punten), CSKA Moskou (drie) en het nog puntloze Benfica.

Bekijk de uitslagen, de standen en het programma in de Champions League