Eenvoudige zeges Barcelona en Bayern, honderdste Europese goal Messi

FC Barcelona was mede dankzij de honderdste Europese goal van Lionel Messi met 3-1 te sterk voor Olympiakos. De 30-jarige Argentijn maakte na 61 minuten uit een vrije trap de 2-0 in Camp Nou. Vanaf een meter of achttien krulde hij raak, al leek de inzet houdbaar voor de Belgische doelman Silvio Proto.

Het was de 97e Champions League-goal voor Messi. Zijn andere drie treffers maakte hij in de Europese Super Cup. Op de eeuwige topscorerslijst heeft Messi alleen Cristiano Ronaldo. De Portugees van Real Madrid staat op 113 doelpunten in Europa.

Overigens speelde Barcelona een groot deel van de wedstrijd met tien man, maar dat deerde de Catalanen niet. Gerard Pique kreeg kort voor rust zijn tweede gele kaart omdat hij de bal met zijn hand in het doel tikte. Barcelona leidde toen al met 1-0 door een eigen goal van de Griek.

De derde goal van Barcelona kwam op naam van de Franse linksback Lucas Digne, waarna Nikolaou valk voor tijd zijn fout goed maakte. De verdediger bepaalde op aangeven van Kostas Fortounis de eindstand op 3-1.

Door de zege gaat Barcelona zonder puntenverlies aan kop in groep D. Olympiakos heeft alle drie de wedstrijden verloren en staat onderaan, op drie punten achterstand van Sporting Lissabon. De Portugese club verloor woensdag nipt bij Juventus (2-1), dat met zes punten tweede staat.

Bas Dost mocht in Turijn voor het eerst dit Champions League-seizoen starten bij Sporting, maar hij scoorde niet.

Robben

In groep B is Paris Saint-Germain al zo goed als zeker van de achtste finales. De Franse club won woensdag bij het nog puntloze Anderlecht ook zijn derde groepswedstrijd (0-4) en gaat met negen punten fier aan kop.

Kylian Mbappé maakte in het Constant Vanden Stockstadion al na drie minuten de openingstreffer. De 18-jarige Fransman schoot vanaf de rechterkant raak na een passje van Marco Verratti. Op slag van rust was Mbappé aangever en maakte Edinson Cavani de tweede goal. Neymar tekende na 66 minuten met een lage vrije trap voor de 3-0, waarna invaller Angel Di Maria de eindstand twee minuten voor tijd op 4-0 bepaalde.

Bayern heeft na drie speelronden drie punten minder dan PSG. De ploeg van trainer Jupp Heynckes won woensdag thuis met 3-0 van Celtic, dat derde staat met drie punten. Het was de eerste Champions League-wedstrijd van de ervaren Duitse coach sinds zijn terugkeer. In 2013 leidde Heynckes Bayern naar de eindzege in het miljoenenbal.

Arjen Robben bereikte tegen Celtic een fraaie mijlpaal. De 33-jarige vleugelspeler speelde als tweede Nederlander ooit (Clarence Seedorf was in 2007 de eerste) zijn honderdste Champions League-wedstrijd. Hij bekroonde dat niet met een goal, maar gaf na 51 minuten wel de assist bij de 3-0 van Mats Hummels. Thomas Müller maakte in eerste helft de 1-0 en ook Joshua Kimmich was voor rust trefzeker.