Verbeek houdt goed gevoel over aan eerste gesprek met FC Twente

"Het was een oriënterend gesprek", vertelt Verbeek tegen NUsport over het onderhoud. "Zij wilden weten wat mijn visie is en ik wilde weten wat zij van plan zijn. Het was een goed gesprek waar we wellicht mee verder kunnen. Maar het is niet zo dat ik morgen al op het trainingsveld sta."

De 55-jarige Verbeek zit zonder club sinds hij afgelopen zomer ontslagen werd bij Tweede Bundesliga-club VfL Bochum. Hij zegt open te staan voor Twente, dat donderdag contact met hem opnam.

"Ik wil graag weer aan de slag als trainer en bij Twente ligt een mooie uitdaging. De kans is aanwezig dat we de komende dagen verder praten. We hebben afgesproken dat Twente contact met me opneemt. Het gaat er vooral om of zij het in me zien zitten."

Pusic

Verbeek werkte in Nederland al bij Heracles Almelo, sc Heerenveen, Feyenoord en AZ. Met de Alkmaarse club won hij in 2013 de KNVB-beker. In Duitsland werkte hij naast Bochum voor 1. FC Nürnberg, waarmee hij actief was op het hoogste niveau.

Mocht Verbeek daadwerkelijk trainer worden van Twente dan moet hij de ploeg in eerste instantie weg zien te krijgen bij de onderste plaatsen in de Eredivisie. De landskampioen van 2010 staat met zes punten uit acht wedstrijden op de vijftiende plek in de Eredivisie.

Zaterdag speelt FC Twente om 20.45 uur thuis tegen Roda JC. Assistent-trainer Marino Pusic neemt voorlopig de taken van Hake over.

Bekijk de stand en het programma in de Eredivisie