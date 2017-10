Pasveer beseft dat Vitesse moet winnen bij Zulte Waregem

"Als we in Europa iets willen betekenen, moeten we winnen", zei Pasveer woensdagavond tegen De Gelderlander tijdens de persconferentie van Vitesse in het Regenboog Stadion.

Vitesse slaagde er in de eerste twee wedstrijden in groep K niet in punten te pakken tegen Lazio (2-3 verlies) en OGC Nice (3-0), terwijl ook Zulte puntloos bleef. Tegen de huidige nummer zeven van de Belgische Jupiler Pro League lijkt de kans op de eerste zege van het Europese seizoen het grootst voor Vitesse.

"Tegen Lazio en Nice weet je dat het lastig wordt. Zulte-Waregem is een ploeg die vergelijkbaar is met Vitesse", vertelde de 33-jarige Pasveer.

Castaignos

Nadeel voor Vitesse is dat het donderdagavond een paar belangrijke krachten mist. Spits Tim Matavz ontbreekt door familie-omstandigheden en zal vervangen worden door Luc Castaignos. Navarone Foor, Maikel van der Werff en Arnold Kruiswijk zijn geblesseerd.

Bij Zulte staat voormalig Vitesse-middenvelder Onur Kaya onder contract en ook Timothy Derijck en Davy de Fauw hebben een Eredivisieverleden. Evenals Vitesse strijden zij voor een laatste kans op overwintering.

"Zij hebben een thuisvoordeel en zullen vol gas geven", verwacht Pasveer. "In de vorige wedstrijden hadden zij ook een bliksemstart, hebben ze veel kansen gecreëerd en waren zij in fases de betere ploeg."

Ook trainer Henk Fraser voorziet een lasitge avond tegen Zulte, dat de laatste competitieduels verloor van Antwerp (3-0) en Lokeren (3-1). "Maar ik ben onder de indruk van de energie die ze uitstralen", aldus Fraser. "Daar kunnen we nog wat van leren."

Zulte Waregem tegen Vitesse begint donderdag om 19.00 uur in het Regenboog Stadion en staat onder leiding van de Kroatische arbiter Ivan Bebek. Ook Lazio en Nice trappen om 19.00 uur af in de Allianz Riviera.

