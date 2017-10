Robben bereikt als tweede Nederlander ooit mijlpaal 100 CL-duels

De 33-jarige vleugelspeler treedt in de voetsporen van Clarence Seedorf, die in december 2007 in dienst van AC Milan zijn honderdste duel in het miljoenenbal speelde. Toevallig is dat ook Milan die avond tegen Celtic speelde. Uiteindelijk kwam de inmiddels 41-jarige Seedorf tot 125 Champions League-wedstrijden.

Robben heeft vijftien jaar nodig gehad om de mijlpaal te bereiken. Op 2 oktober 2002 kwam de Groninger in dienst van PSV voor het eerst in actie in de Champions League. Met de jonge Robben als invaller verloren de Eindhovenaren die avond met 1-3 van Borussia Dortmund.

Behalve PSV en Bayern speelde Robben voor Chelsea en Real Madrid. Hij scoorde 29 keer in de Champions League en daarmee staat hij op de Nederlandse topscorerslijst op een gedeelde tweede plaats met Patrick Kluivert en Roy Makaay. Ruud van Nistelrooij is met 56 doelpunten de meest trefzekere Nederlander ooit.

Casillas

Overigens behoort Robben met zijn 100 wedstrijden niet tot de top van de internationale ranglijst. FC Porto-doelman Iker Casillas gaat met 166 wedstrijden aan de leiding, gevolgd door Xavi (151), die in 2015 afscheid nam bij FC Barcelona.

Real Madrid-aanvaller Cristiano Ronaldo is met 110 goals de meest trefzekere speler in de Champions League. Lionel Messi, die woensdagavond met FC Barcelona thuis speelt tegen Olympiakos, staat met 96 goals tweede op de ranglijst.

Bayern tegen Celtic begint donderdagavond om 20.45 uur. Ook bij Barcelona-Celtic wordt om 20.45 uur afgetrapt.

FC Barcelona-Olympiakos Piraeus wordt woensdag live uitgezonden op NU.nl en in de NUsport-app. De uitzending begint om 20.00 uur. Op NU.nl zijn direct na afloop ook alle clips met hoogtepunten van de andere wedstrijden te zien.