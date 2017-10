Koeman voelt nog volledige steun van bestuur Everton

"Tot nu toe voel ik de volledige steun van het bestuur", zei Koeman woensdag op zijn persconferentie in aanloop naar de thuiswedstrijd tegen Olympique Lyon in de Europa League van donderdagavond.

De Nederlandse trainer staat onder druk in Engeland, omdat Everton met acht punten uit acht wedstrijden slechts zestiende staat in de Premier League. In de groepsfase van de Europa League verloren de 'Blues' bovendien bij Atalanta Bergamo (3-0) en speelden ze in eigen huis zeer teleurstellend gelijk tegen Apollon Limassol (2-2).

De Iraanse eigenaar Farhad Moshiri, die begin deze maand openlijk zijn steun uitsprak voor Koeman, bracht eind vorige week een zeldzaam bezoek aan het trainingscomplex van Everton en sprak toen met zijn trainer, maar volgens de Nederlander moet daar niet te veel achter gezocht worden.

"Hij kwam langs met een paar mensen van het bestuur omdat ze het nieuwe gebouw op het complex nog niet gezien hadden. Natuurlijk hebben we het ook over voetbal gehad, maar er was niet echt een boodschap van het bestuur. Ze staan achter de manager en het team. Dat is mooi, maar in het voetbal draait het om de resultaten."

Aanvallend

Koeman beseft wel dat zijn ploeg donderdag moet winnen van het Olympique Lyon van Memphis Depay en Kenny Tete. De Fransen staan na twee wedstrijden derde met twee punten. Atalanta is koploper met vier punten.

"We kennen de situatie in de groep en weten dat we een zege nodig hebben", stelde Koeman.

"Ik ken Lyon goed omdat ik vorig seizoen beide Europa League-wedstrijden tegen Ajax heb gezien in de Europa League. Ze spelen heel aanvallend en zijn erg sterk, dus het wordt een lastig duel."

Het treffen tussen Everton en Olympique Lyon begint donderdag om 21.05 uur op Goodison Park en staat onder leiding van scheidsrechter Bas Nijhuis.

Bekijk het programma en de standen van de Europa League