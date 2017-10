Michel Kreek opvolger Foppe de Haan als assistent Oranjevrouwen

Kreek (46) is volgens de KNVB "enthousiast" over zijn rol als assistent van bondscoach Sarina Wiegman. Maar beide partijen "vinden het prettig om te kijken of het klikt, alvorens mogelijk langer met elkaar aan het werk te gaan".

Oranje speelt donderdag een oefeninterland in en tegen Oostenrijk. Komende dinsdag begint de Europees kampioen aan de kwalificatie van het WK 2019 in Frankrijk. In Groningen is Noorwegen dan de tegenstander.

Kreek speelde als middenvelder één interland voor Oranje en kwam uit voor Ajax, Padova, Perugia, Vitesse, AEK Athene en Willem II.

Na zijn loopbaan als speler werd hij jeugdtrainer van Ajax en hoofd jeugdopleiding van Almere City. Daarna werkte hij kortstondig als assistent-trainer van Frank de Boer bij Internazionale.

De Haan

Foppe de Haan was in aanloop naar en tijdens het succesvolle EK in eigen land de rechterhand van Wiegman. De 74-jarige Fries had een contract tot en met dat toernooi.

Het vriendschappelijke duel tussen Oostenrijk en Oranje in de NV Arena in Sankt Pölten begint donderdag om 20.30 uur.