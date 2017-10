Hake weg als hoofdtrainer van FC Twente na slechte seizoensstart

FC Twente meldt woensdag dat samen met Hake wordt bekeken in welke rol hij bij de Enschedese club betrokken blijft. Hake is de eerste trainer in de Eredivisie die dit seizoen uit zijn functie wordt gezet.

De 45-jarige coach begon in 2015 als assistent van Alfred Schreuder en werd na diens ontslag in oktober van dat jaar tot hoofdtrainer gepromoveerd. Voorheen was de geboren Drent hoofdtrainer van FC Emmen, assistent bij PEC Zwolle en jeugdtrainer van Twente en Emmen.

"We kunnen niet anders dan constateren dat we helaas een uiterst slechte seizoenstart kennen. De feiten zijn: acht wedstrijden, zes punten", zegt technisch en commercieel directeur Jan van Halst van FC Twente.

"Los van de resultaten zien we te weinig groei in het spel en ontbreekt de overtuiging. Zondag tegen Willem II (3-1 nederlaag, red.) was wat dat betreft kenmerkend."

"Wij zijn ervan overtuigd dat we met deze spelersgroep dit seizoen niet in de problemen hoeven te komen. Samen met René hebben we besloten dat hij stopt als hoofdtrainer en verder gaat in een andere rol bij de club", aldus Van Halst.

Ommekeer

De directeur spreekt van een "moeilijke beslissing". "Zeker ook voor René zelf. Het zegt tegelijkertijd veel over hem. Het belang van FC Twente staat voorop en ook hij wil dat er een ommekeer komt."

Afgelopen seizoen eindigde Twente nog op de zevende plek in de Eredivisie. Met onder anderen topscorer Enes Ünal en middenvelders Kamohelo Mokotjo en Mateusz Klich vertrokken enkele belangrijke spelers uit de Grolsch Veste.

Na de nederlaag in Tilburg is Twente afgezakt naar de vijftiende plek op de ranglijst van de Eredivisie, met slechts één punt meer dan hekkensluiter Sparta Rotterdam. Zaterdag speelt de club thuis tegen Roda JC, dat eveneens pas zes punten heeft.

FC Twente beraadt zich de komende tijd over een nieuwe hoofdtrainer. Assistent-trainer Marino Pusic neemt voorlopig de honneurs waar.

Bekijk de stand en het programma in de Eredivisie