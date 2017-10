Dure misstap Bosz met Dortmund, Promes goud waard voor Spartak

Het Dortmund van Bosz had het lastig bij APOEL - waar Boy Waterman en Lorenzo Ebecilio een basisplaats hadden - en kwam in de 62e minuut zelfs op achterstand door een treffer van Mickael Poté.

Vijf minuten later tekende Sokratis Papastathopoulos voor de gelijkmaker namens de Duitsers, maar daar bleef het bij. Dortmund heeft na drie duels in groep H slechts een punt.

De club geeft daarmee zes punten toe op Real Madrid en Tottenham Hotspur, die hun onderlinge duel in Spanje met 1-1 gelijkspeelden. De Spurs kwamen op voorsprong door een eigen doelpunt van Raphaël Varane, maar Cristiano Ronaldo maakte nog voor rust uit een strafschop gelijk.

In de volgende speelronde, op woensdag 1 november, neemt Dortmund het in eigen huis op tegen APOEL. De formatie van Bosz moet die wedstrijd winnen om zicht te houden op de knock-outfase van de Champions League.

Promes

In groep E opende Promes de score namens Spartak tegen Sevilla. Simon Kjaer deed nog in de eerste helft iets terug namens de Spanjaarden, maar Spartak bleek aan de hand van Promes een maat te groot.

De Oranje-international was de aangever bij de 2-1 van Lorenzo Melgarejo en de 4-1 van Luiz Adriano. Tussendoor zorgde Denis Glushakov voor het derde Russische doelpunt en het laatste woord was weer aan Promes, die in blessuretijd nogmaals scoorde.

In het andere duel in de poule evenaarde Liverpool tegen NK Maribor de grootste uitzege ooit in de Champions League: 0-7. Bij rust was het al 0-4 dankzij Mohamed Salah (twee keer), Roberto Firmino en Philippe Coutinho. De score werd verder opgevoerd door opnieuw Firmino, Alex Oxlade-Chamberlain en Trent Alexander-Arnold.

Liverpool, waar Georginio Wijnaldum een kwartier voor tijd werd gewisseld, leidt in groep E met vijf punten uit drie duels. Het blijft Spartak op doelsaldo voor. Sevilla doet met vier punten ook nog mee, terwijl Maribor een puntje heeft.

Babel

Ryan Babel boeke in groep G weer een zege met Besiktas. De voormalig Ajacied was belangrijk met een assist bij het winnende doelpunt in de uitwedstrijd tegen AS Monaco: 1-2.

De Fransen namen na een halfuur de leiding dankzij Radamel Falcao, maar Besiktas trok door twee doelpunten van spits Cenk Tosun aan het langste eind in het Stade Louis II.

Het andere duel in de groep, RB Leipzig-FC Porto, eindigde in 3-2. Besiktas leidt met de maximale score van negen punten uit drie wedstrijden, gevolgd door Leipzig (vier), FC Porto (drie) en Monaco (één).

