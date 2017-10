'Leicester City ontslaat manager Shakespeare na slechte seizoensstart'

Leicester City won slechts één van zijn eerste acht wedstrijden en bezet momenteel de achttiende plek in Engeland. Maandagavond kwam de kampioen van 2016 in het eigen King Power Stadium niet langs West Bromwich Albion: 1-1. Dat was al het zesde duel op rij zonder zege.

Shakespeare begon in februari 2017 als interim-manager bij Leicester na het ontslag van Claudio Ranieri, die de 'Foxes' in het seizoen 2015/2016 nog naar de eerste landstitel in de historie van de club had geholpen.

Onder leiding van Shakespeare verliet Leicester de degradatiezone en haalde het de kwartfinale van de Champions League. In juni tekende de coach een nieuw contract voor drie seizoenen, maar die samenwerking houdt dus al na vier maanden op.

Shakespeare was niet eerder zelfstandig als hoofdtrainer actief. De oud-voetballer maakte in het verleden wel deel uit van de coachingstaf van West Bromwich Albion en Hull City.

