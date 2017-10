Zweden loot tegen Italië in play-offs WK-kwalificatie

Het heenduel in Zweden wordt op 9, 10 of 11 november gespeeld. De return in Italië staat op 12, 13 of 14 november op het programma.

De loting werd verricht door Fernando Hierro. De voormalig international van Spanje koppelde verder Denemarken aan Ierland. Kroatië neemt het op tegen Griekenland en voor Zwitserland wacht een tweestrijd met Noord-Ierland.

Zweden wist zich eerder deze maand ten koste van Oranje te verzekeren van een plek in de play-offs. Na een 8-0 overwinning op Luxemburg kon de ploeg van bondscoach Janne Andersson zich in het laatste groepsduel met Nederland een 6-0 nederlaag permitteren in de Johan Cruijff Arena.

Het Nederlands elftal kwam dankzij twee treffers van de afzwaaiende Robben niet verder dan 2-0 en mist daardoor voor het eerst sinds 2002 een WK.

Zweden was in 2002 voor het laatst actief op een WK. Destijds was de achtste finale het eindstation voor de Scandinaviërs.