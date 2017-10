Zweden loot tegen Italië in play-offs WK-kwalificatie

Het heenduel in Zweden wordt op 9, 10 of 11 november gespeeld. De return in Italië staat op 12, 13 of 14 november op het programma.

De loting werd verricht door Fernando Hierro. De voormalig international van Spanje koppelde verder Denemarken aan Ierland. Kroatië neemt het op tegen Griekenland en voor Zwitserland wacht een tweestrijd met Noord-Ierland.

Zweden wist zich eerder deze maand ten koste van Nederland te verzekeren van een plek in de play-offs. Na een 8-0 overwinning op Luxemburg kon de ploeg van bondscoach Janne Andersson zich in het laatste groepsduel met Oranje een 6-0 nederlaag permitteren in de Johan Cruijff Arena.

Nederland kwam dankzij twee treffers van de afzwaaiende Arjen Robben niet verder dan 2-0 en mist daardoor voor het eerst sinds 2002 een WK.

Italië

Zweden was juist in 2002 voor het laatst actief op een mondiaal eindtoernooi. Destijds was de achtste finale het eindstation voor de Scandinaviërs. De laatste keer dat opponent Italië ontbrak op het WK was in 1958, dat toen werd gehouden in Zweden.

De Italianen, die zich in 2006 in Duitsland tot wereldkampioen kroonden, strandden bij de WK's van 2010 (Zuid-Afrika) en 2014 (Brazilië) in de groepsfase.

Net als Zweden kwalificeerde ook Ierland zich voor het laatst in 2002 voor het WK. Denemarken, de tegenstander van de Ieren in de beslissende play-off, was er in 2010 voor het laatst bij.

Noord-Ierland kwalificeerde zich in 2016 voor het eerst voor het EK en kan nu ook voor het eerst sinds 1986 een WK-ticket veroveren. Dan moet het wel Zwitserland verslaan, dat aan de laatste drie WK's meedeed en bovendien twee keer de groepsfase overleefde.