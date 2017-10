Makkelie fluit Klassieker tussen Feyenoord en Ajax in De Kuip

Makkelie wordt in De Kuip geassisteerd door Mario Diks en Hessel Steegstra. Jeroen Manschot is vierde official.

Voor Makkelie is de Klassieker zijn derde grote wedstrijd in Nederland in zes maanden tijd. De 34-jarige arbiter werd vorig seizoen al aangesteld voor de finale van de KNVB-beker (Vitesse-AZ) en leidde in augustus de strijd om de Johan Cruijff Schaal tussen Feyenoord en Vitesse.

Vorig seizoen stonden beide ontmoetingen tussen Feyenoord en Ajax onder leiding van Björn Kuipers, die eerder dit seizoen ook de topper tussen Feyenoord en PSV floot.

PSV

Koploper PSV, dat vijf punten voorsprong heeft op zowel Ajax als Feyenoord, krijgt zondag in de thuiswedstrijd tegen Heracles Almelo (aftrap 12.30 uur) te maken met scheidsrechter Ed Janssen.

De Klassieker begint zondag om 14.30 uur in De Kuip. Feyenoord en Ajax staan na acht wedstrijden op zestien punten en hebben allebei een zege nodig om aansluiting te houden met PSV.

