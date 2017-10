'Zege op Ajax voor Feyenoord belangrijker dan winst tegen Shakhtar'

"De Eredivisie is gewoon belangrijker, daar moet de focus op liggen. Tegen Ajax mag je echt niet verliezen, want dan wordt het gat met PSV te groot. Een zege op Shakhtar is mooi, maar daarmee is Feyenoord nog lang niet zeker van overwintering in Europa", aldus Van Hooijdonk dinsdag in gesprek met NUsport.

Feyenoord verloor de eerste twee groepswedstrijden in de Champions League kansloos van Manchester City (0-4) en Napoli (3-1) en dus lijkt de derde plek in groep F het hoogst haalbare. Een zege op Shakhtar is dinsdag nodig om een goede kans te houden op Europese overwintering.

De formatie uit Oekraïne is op papier ook de ploeg waar Feyenoord de meeste kans tegen maakt, maar Van Hooijdonk voorziet een lastige wedstrijd. "Shakhtar is misschien geen Manchester City, maar komt wel heel dicht in de buurt bij Napoli. Het is een tegenstander die we niet vaak zien en daar schuilt ook gelijk het gevaar achter."

"Alleen als Feyenoord heel goed is en Shakhtar een mindere dag heeft, ligt er een kans", denkt de oud-spits van de Rotterdammers. "Het is hopen op een bevlieging van de spelers voorin en Jens Toornstra. Het zou me echter niet verbazen als ook Shakhtar een maatje te groot blijkt."

Jörgensen

Feyenoord moet het dinsdagavond in De Kuip niet alleen stellen zonder langgeblesseerde spelers als Jan-Arie van der Heijden en Eric Botteghin. Ook verdedigers Renato Tapia en Kevin Diks missen het derde groepsduel, terwijl spits Nicolai Jörgensen op de weg terug is van een blessure en nog geen hele wedstrijd kan spelen.

Aangezien voor Feyenoord zondag de kraker tegen Ajax wacht, hoopt Van Hooijdonk dat Van Bronckhorst de Klassieker in zijn achterhoofd houdt bij het maken van de opstelling. "Spelers sparen? Ik zou in ieder geval geen onnodige risico's nemen. Jörgensen kan je beter niet opstellen, zodat hij tegen Ajax alles kan geven."

Van Hooijdonk verwacht overigens niet dat de Klassieker tegen Shakhtar dinsdagavond al door de hoofden spookt van de Feyenoorders. "Ze zijn voornamelijk bezig met een goed resultaat halen. Pas als de spelers voelen dat de wedstrijd niet meer te winnen is, zullen de gedachten afdwalen naar zondag."

Feyenoord-Shakhtar begint dinsdag om 20.45 uur in De Kuip en is live te zien op NU.nl. Live de duels in de Champions League volgen? Dowload de NUsport-app

Bekijk het programma en de standen in de Champions League