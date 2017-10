Tapia en Diks missen laatste training Feyenoord voor duel met Shakhtar

De 22-jarige Tapia viel zaterdag tijdens het thuisduel met PEC Zwolle (0-0) al vroeg uit met een hamstringblessure waarvan de ernst onduidelijk was.

Rechtsback Diks (21), die zijn basisplaats kwijtraakte aan Sofyan Amrabat, kampt ook met een kwetsuur. Het is nog niet bekend wat de voormalig speler van Vitesse mankeert.

Door de waarschijnlijke afwezigheid van Tapia en Diks nemen de defensieve zorgen toe voor trainer Giovanni van Bronckhorst. Eric Botteghin en Jan-Arie van der Heijden zijn al langer geblesseerd en voorlopig nog niet beschikbaar.

In de laatste wedstrijden vormden Tapia en Jerry St. Juste het hart van de verdediging van Feyenoord. Sven van Beek, die tegen PEC na lang blessureleed zijn eerste minuten in de Eredivisie maakte, lijkt tegen Shakhtar de meest waarschijnlijke vervanger van Tapia.

Jörgensen

Feyenoord kan wel weer beschikken over spits Nicolai Jörgensen, die zaterdag tegen PEC zijn rentree maakte na een hamstringblessure. Het is nog niet bekend of hij tegen Shakhtar de hele wedstrijd kan spelen.

Het nog puntloze Feyenoord neemt het dinsdag om 20.45 uur in De Kuip op tegen Shakhtar, dat drie punten heeft. Het andere duel in groep F gaat tussen Manchester City en Napoli.

Vijf dagen na het cruciale duel in de Champions League speelt de ploeg van coach Van Bronckhorst in de Eredivisie eveneens in eigen huis tegen aartsrivaal Ajax.

