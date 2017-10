Tapia en Diks missen Champions League-duel Feyenoord met Shakhtar

De 22-jarige Tapia viel zaterdag tijdens het thuisduel met PEC Zwolle (0-0) al vroeg uit met een hamstringblessure. Hij is de komende tijd uitgeschakeld.

Rechtsback Diks (21), die zijn basisplaats kwijtraakte aan Sofyan Amrabat, heeft een lichte hersenschudding. De pas 19-jarige Lutsharel Geertruida is vanwege de afwezigheid van het tweetal aan de selectie toegevoegd.

Door het ontbreken van Tapia en Diks nemen de defensieve zorgen toe voor trainer Giovanni van Bronckhorst. Eric Botteghin en Jan-Arie van der Heijden zijn al langer geblesseerd en voorlopig nog niet beschikbaar.

In de laatste wedstrijden vormden Tapia en Jerry St. Juste het hart van de verdediging van Feyenoord. Sven van Beek, die tegen PEC na lang blessureleed zijn eerste minuten in de Eredivisie maakte, lijkt tegen Shakhtar de meest waarschijnlijke vervanger van Tapia.

Jörgensen

Feyenoord kan wel weer beschikken over spits Nicolai Jörgensen, die zaterdag tegen PEC zijn rentree maakte na een hamstringblessure. Hij kan volgens Van Bronckhorst nog geen volledige wedstrijd spelen. "We zijn voorzichtig met hem", zei de coach maandag op de persconferentie.

Van Bronckhorst is ervan doordrongen dat Feyenoord moet winnen om uitzicht te houden op Europese overwintering. "Als dat niet gebeurt, moet je realistisch zijn over de kansen in de groep. We gaan voor de winst."

Die opdracht is moeilijk, erkende de oud-international. "Ik schat Shakhtar heel hoog in. Het is een frivole ploeg. Tegen Manchester City en Napoli hebben ze laten zien wat ze kunnen."

Het nog puntloze Feyenoord neemt het dinsdag om 20.45 uur in De Kuip op tegen Shakhtar, dat drie punten heeft. Het andere duel in groep F gaat tussen Manchester City en Napoli.

Vijf dagen na het cruciale duel in de Champions League speelt de ploeg van coach Van Bronckhorst in de Eredivisie eveneens in eigen huis tegen aartsrivaal Ajax.

Shakhtar

Ook voor Shakhtar staat na het duel in de Champions League een belangrijke competitiewedstrijd op het programma. In de Oekraïense competitie wacht zondag de topper tegen Dinamo Kiev.

Coach Paulo Fonseca is daar echter nog niet mee bezig. "Eerst wacht Feyenoord, dat is een heel belangrijke wedstrijd. We gaan pas na dinsdag aan Dinamo Kiev denken", zei de 44-jarige Portugees, die vorig jaar de zo succesvolle Roemeense trainer Mircea Lucescu opvolgde bij Shakhtar.

Fonseca leidde de ploeg uit Donetsk naar de 'dubbel'. De Portugees beschikt over een elftal dat voor bijna de helft bestaat uit Brazilianen, onder wie de internationals Bernard, Taison en Fred. "We gaan hier vol voor de overwinning", zei Fred in De Kuip.

Feyenoord-Shakhtar begint dinsdag om 20.45 uur in De Kuip en is live te zien op NU.nl. Live de duels in de Champions League volgen? Dowload de NUsport-app

Bekijk het programma en de standen in de Champions League