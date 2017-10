Deze vijf dingen moet je weten over FC Barcelona-Olympiakos Piraeus

1. Olympiakos is Belgisch toevluchtsoord

De Griekse kampioen kent een grote vertegenwoordiging uit België. Maar liefst vijf Zuiderburen verdienen hun brood bij Olympiakos. Dat zijn doelman Silvio Proto, centrale verdediger Björn Engels, rechtsback Guillaume Gillet, middenvelder Vadis Odjidja-Ofoe en rechtsbuiten Mehdi Carcela-Gonzalez.

Ook in het verleden speelden er veel Belgen in de Griekse havenstad. De bekendste is Kevin Mirallas. De Luikenaar werd in het seizoen 2011/2012 topscorer van de Griekse competitie met twintig treffers en verdiende een transfer naar Everton.

2. Messi op jacht naar mijlpaal

Lionel Messi kan tegen Olympiakos het honderdste Europese doelpunt in zijn carrière binnenschieten. De Argentijn van FC Barcelona staat nu op 99 goals waarvan 96 in de Champions League. De andere drie maakte hij in de strijd om de Europese Supercup.

Mocht Messi over de honderd goals heen gaan tegen Olympiakos, dan is hij de tweede voetballer die dat voor elkaar krijgt. Cristiano Ronaldo ging hem voor en staat al op 112 goals in de Europese competities.

3. Valverde tegen zijn oud-werkgever

Barcelona-coach Ernesto Valverde wordt op handen gedragen bij Olympiakos. De Spanjaard stond twee periodes bij de Griekse club voor de groep. In het seizoen 2008/2009 won hij zowel de beker als de landstitel en tussen 2010 en 2012 pakte hij tweemaal de landstitel en eenmaal (in het seizoen 2011/2012) het bekertoernooi.

In Barcelona is men ook te spreken over de kwaliteiten van Valverde. In de Champions League zijn de Catalanen zonder puntenverlies. Ook in de competitie loopt het gesmeerd. FC Barcelona is nog ongeslagen en staat vier punten los van nummer twee Valencia.

4. Moeilijke Europese tijden voor Olympiakos

Zo onoverwinnelijk als Olympiakos is in de Griekse competitie, zo machteloos is de club in de Champions League. Nu al is een wonder nodig om Europees te overwinteren. De Grieken staan puntloos laatste in groep D en mogen woensdag eigenlijk niet verliezen in Camp Nou. Los van het feit dat Olympiakos al zeven van de negen uitwedstrijden in het miljoenenbal niet wist te winnen lijkt dat een onmogelijke opgave.

De laatste vier Champions League-duels gingen allemaal verloren en dus rest de Grieks recordkampioen opnieuw niets anders dan hopen op Felipe Pardo. De Colombiaan scoorde vijf van de laatste zeven goals in de Champions League en kan met een doelpunt misschien voor een lichtpuntje zorgen in Camp Nou.

5. Wedstrijd live uitgezonden op NU.nl

FC Barcelona-Olympiakos Piraeus wordt woensdag live uitgezonden op NU.nl en in de NUsport-app. De uitzending begint om 20.00 uur en de aftrap is om 20.45 uur. Op NU.nl zijn direct na afloop ook alle clips met hoogtepunten van de andere wedstrijden te zien.