Van Bronckhorst en Bosz moeten vrezen voor evenaring negatief CL-record

Zowel Van Bronckhorst met Feyenoord als Bosz met Borussia Dortmund staat na twee wedstrijden nog op nul punten. De Rotterdammers spelen dinsdag thuis tegen Shakhtar Donetsk en Dortmund gaat tegelijkertijd op bezoek bij APOEL Nicosia.

Stevens en De Haan zijn de enige twee Nederlandse trainers deze eeuw die met drie nederlagen begonnen in de Champions League. De Haan deed dat in het seizoen 2000/2001 met sc Heerenveen, dat onderuit ging tegen Olympique Lyon, Valencia en Olympiakos. Een jaar later verloor Stevens met Schalke 04 van Panathinaikos, Arsenal en Real Mallorca.

Overigens is er een trainer die ooit nog slechter aan de Champions League begon met zijn club en dat is Co Adriaanse. Hij verloor in het seizoen 1999/2000 met Willem II van Spartak Moskou, Girondins Bordeaux en tweemaal van Sparta Praag, waarna uit bij Spartak Moskou (1-1) pas het eerste puntje werd gepakt.

Zes nederlagen

Op basis van het verleden mag Feyenoord goede hoop hebben dat de slechte start geen vervolg krijgt tegen Shakhtar. De Oekraïnse club verloor namelijk al zijn vier eerdere wedstrijden tegen Nederlandse clubs. In 1999/2000 was Roda JC met 2-0 en 3-1 te sterk en AZ won vijf jaar later met 3-1 en 2-1 van de club uit Donetsk.

Ook voor Bosz en Dortmund zijn er hoopgevende statistieken. APOEL heeft de laatste zes Champions League-wedstrijden allemaal verloren en de Cyprioten scoorden daarbij geen enkele keer.

