Koeman krijgt Nijhuis als scheidsrechter bij duel met Lyon

Koeman en Everton, waar ook oud-Ajacied Davy Klaassen onder contract staat, hebben een overwinning hard nodig.

In de Premier League is de ploeg in de onderste regionen verzeild geraakt met slechts acht punten uit acht duels. Ook in Europa verloopt het nog niet naar wens met één punt uit twee duels.

Olympique Lyon heeft twee punten in een groep met verder het Italiaanse Atalanta (4 punten) en het Cypriotische Apollon Limassol (2).

Björn Kuipers is door de UEFA aangewezen voor het Champions Leagueduel tussen CSKA Moskou en FC Basel, woensdag in de Russische hoofdstad. Kevin Blom fluit een dag later in de Europa League de wedstrijd tussen het Israëlische Hapoel Beer Sheva en het Roemeense FCSB, voorheen Steaua Boekarest.

