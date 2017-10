Oranje klimt ondanks mislopen WK negen plaatsen op FIFA-ranking

Oranje won eerder deze maand zijn laatste twee WK-kwalificatiewedstrijden van Wit-Rusland (1-3) en Zweden (2-0) en staat daardoor maandag op de nieuwe wereldranglijst op de twintigste plek. Vorige maand stond de ploeg van Dick Advocaat nog 29e.

De twee overwinningen in oktober waren niet genoeg voor het Nederlands elftal om zich te kwalificeren voor het WK in Rusland. Oranje eindigde op doelsaldo als derde in zijn kwalificatiegroep.

Het Nederlands elftal, dat volgende maand een oefenwedstrijd speelt in Schotland, krabbelt op de FIFA-ranking wel weer een beetje op. Oranje stond in augustus nog 36e, een historisch dieptepunt.

Peru

Wereldkampioen Duitsland blijft de koploper van de FIFA-ranking, terwijl Spanje (van elf naar acht) en Peru (van twaalf naar tien) de top tien binnenkomen.

Peru eindigde als vijfde in de Zuid-Amerikaanse WK-kwalificatiegroep en kan zich volgende maand in een play-off met Nieuw-Zeeland voor het eerst sinds 1982 plaatsen voor de mondiale titelstrijd.

Zweden

Zweden, dat Nederland van de tweede plaats in de kwalificatiegroep en daarmee een play-offplek afhield, zakte maandag twee plaatsen en staat nu 25e.

De Scandinaviërs kunnen daardoor dinsdag een lastige loting verwachten voor de play-offs om de laatste vier Europese WK-tickets. De beste vier landen op de FIFA-ranking krijgen een geplaatste status en dat zijn Zwitserland, Italië, Kroatië en Denemarken.

Naast Zweden zijn ook Noord-Ierland, Ierland en Griekenland niet geplaatst. De Europese play-offs vinden halverwege november plaats.

Frankrijk, winnaar van de poule waarin ook het Nederlands elftal zat, is de nummer zeven van de wereld. De ploeg is daarmee bij de loting voor het WK op 1 december in Moskou bevorderd tot pot 1, waarin de acht groepshoofden zitten. Duitsland, Brazilië, Portugal, Argentinië, België, Polen en gastland Rusland genieten ook dat voorrecht.