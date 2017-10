Vrouwelijke arbiter Staubli hoopt dat optreden op WK onder-17 grote stap is

"Het was voor mij een grote verrassing. Ik ben erg blij dat ik deze kans kreeg", zegt de 38-jarige Staubli op de website van de FIFA. "Als scheidsrechter leef je voor het voetbal. Het was een eer om deze wedstrijd te fluiten."

Staubli floot zaterdag het groepsduel tussen Japan en Nieuw-Caledonië (1-1) in Kolkata. Het gelijkspel was voor Japan voldoende voor een plek in de achtste finale. Voor de ploeg uit Oceanië zit het toernooi erop.

Het optreden van de Zwitserse is bijzonder in het mannenvoetbal, maar geen primeur. In 2001 was de Zuid-Koreaanse Im Eun Ju actief op het WK onder-17 in Trinidad en Tobago.

Emoties

"Het was eigenlijk een wedstrijd als elke andere", vond Staubli. "Later zullen er meer emoties komen. Dan zal ik me realiseren dat het iets heel bijzonders was."

Staubli fluit sinds 2006 internationale vrouwenwedstrijden. Afgelopen zomer leidde ze in Enschede de EK-finale tussen Nederland en Denemarken (4-2).

Op het WK onder-17 in India zijn ook zes vrouwen actief als vierde official. Het gaat om Ri Hyang Ok uit Zuid-Korea, Gladys Lengwe uit Zambia, Carol Anne Chenard uit Canada, Claudia Umpierrez uit Uruguay, Anna-Marie Keighley uit Nieuw-Zeeland en de Oekraïense Kateryna Monzul.

"Dit toernooi is een eerste stap, zou ik willen zeggen. Ik vond het erg mooi om van beide teams respect te krijgen", aldus Staubli. "We zullen zien wat de toekomst brengt voor vrouwen in het mannenvoetbal."