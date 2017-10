Schöne denkt dat Klassieker op juiste moment komt voor opkrabbelend Ajax

"We zitten op de goede weg. Ik denk dat Feyenoord ook op het juiste moment komt voor ons. Het is een Klassieker. Het zou niet goed zijn als je daar niet klaar voor bent. We hebben het in de laatste twee wedstrijden prima gedaan. Laat Feyenoord dus maar komen", aldus Schöne.

Met de 31-jarige Deense routinier in het basisteam won Ajax zaterdag in eigen huis tegen Sparta Rotterdam voor de tweede keer op rij met 4-0, nadat twee weken geleden in Heerenveen al dezelfde cijfers op het scorebord werden gezet.

Daardoor werd een sportieve crisis in de kiem gescoord, al weet ook Schöne als geen ander dat de onrust zomaar weer terug kan keren als Ajax tegen een zeperd aanloopt bij Feyenoord.

"Het is nog niet geweldig, maar we komen wel stapje voor stapje dichterbij. Drie punten helpen altijd en ik zie zeker progressie", geeft de controleur te kennen.

"Het voetbal is nog niet altijd even geweldig als we graag zouden willen, maar we staan wel met een andere instelling op het veld. We vechten ervoor, we hielden twee keer de nul. Het klinkt afgezaagd, maar soms is het goed een wedstrijd te verliezen. Dan moet je uit een ander vaatje tappen."

Oude dag

Het is vooralsnog een raar seizoen voor Schöne. Hij raakte al na een paar wedstrijden zijn basisplaats kwijt aan Frenkie de Jong, maar krijgt inmiddels weer het vertrouwen van trainer Marcel Keizer. Schöne is daar uiteraard blij mee.

"Gelukkig is de staf weer bij mij uitgekomen, maar ik moest natuurlijk in de laatste twee duels wel laten zien dat dat terecht is. Ik denk dat dat goed is gegaan. Ik houd er wel van om voor mijn plekje te vechten. Volgens mij voeg ik wel iets toe aan dit elftal. Op mijn oude dag breng ik wat rust op het middenveld."

Een Deen die het momenteel wat moeilijker heeft bij Ajax is Kasper Dolberg. Het pas 20-jarige talent moet Klaas-Jan Huntelaar voor zich dulden in de spitspositie en miste tegen Sparta tot overmaat van ramp als invaller een strafschop.

"Een goaltje was natuurlijk wel lekker geweest voor hem. Ik praat er weleens met hem over. Hij wil uiteraard ook liever spelen en met het maken van doelpunten belangrijk zijn voor het team", zegt Schöne.

"Het zit nu allemaal even tegen, maar het blijft een fantastische voetballer. Hij is nog zo jong. Hij heeft een geweldig debuutseizoen achter de rug. Je kan niet alleen maar pieken. Het komt wel weer goed met hem."

Feyenoord-Ajax begint zondag om 14.30 uur. Beide ploegen zijn met ieder zestien punten terug te vinden op de respectievelijk derde en tweede plaats op de ranglijst. De achterstand op koploper PSV bedraagt al vijf punten.

