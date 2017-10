Inter wint derby door hattrick Icardi, Valencia tweede na spektakelstuk

Inter blijft door de zege in het spoor van Napoli, dat na acht wedstrijden de maximale score heeft van 24 punten. Inter speelde dit seizoen één keer gelijk (tegen Bologna) en heeft daarom twee punten minder.

Juventus ging zaterdag verrassend thuis met 1-2 onderuit tegen Lazio. De regerend kampioen staat met 19 punten uit acht duels voorlopig slechts derde.

De Argentijn Icardi was met drie goals de gevierde man bij Inter. Voor AC Milan, op papier de uitspelende ploeg in het Stadio Giuseppe Meazza, brachten Suso en Giacomo Bonaventura de gelijkmakers op hun naam.

Icardi

Zijn eerste goal maakte Icardi in de 28e minuut op aangeven van Antonio Candreva. Snel na de gelijkmaker van Suso schoot de Argentijn na een uur spelen opnieuw raak. Deze keer kwam de voorzet van Ivan Perisic.

AC Milan, dat slechts tiende staat in de Serie A, leek door de gelijkmaker in de 81e minuut van Bonaventura toch nog een puntje aan de derby over te houden. Icardi werd echter alsnog de matchwinner dankzij een benutte penalty in de laatste minuut, waarna hij de gele kaart voor het uittrekken van zijn shirt zonder morren incasseerde.

Van der Wiel

Gregory van der Wiel beleefde een ongelukkig debuut bij Cagliari. De verdediger verloor met zijn ploeg thuis met 2-3 van Genoa en werd bovendien al in de rust gewisseld.

Van der Wiel tekende eind augustus een contract voor drie jaar bij de club uit Sardinië, maar moest lang wachten op zijn eerste speelminuten. De 46-voudig Oranje-international kwam over van het Turkse Fenerbahçe.

Op het moment dat Van der Wiel werd gewisseld, stond Cagliari al met 0-2 achter. Na rust scoorde de thuisploeg twee keer, maar dat bleek net niet genoeg voor een puntje. Cagliari is de nummer veertien in de Serie A, Genoa staat twee plaatsen lager.

De Roon

Hans Hateboer en Marten de Roon gingen met Atalanta Bergamo met 3-1 onderuit bij Sampdoria. Hateboer speelde de hele wedstrijd mee, De Roon werd na een uur spelen gewisseld.

Atalanta, dat vorig seizoen verrassend vijfde werd in de Serie A en Europees voetbal haalde, blijft na acht speelronden steken op de twaalfde plaats. Sampdoria staat nu zesde.

Valencia

In Spanje is Valencia de naaste belager van koploper FC Barcelona. In een waar doelpuntenfestijn trok de zesvoudig Spaans kampioen met 3-6 aan het langste eind.

Voor de bezoekers kwamen Geoffrey Kondogbia en Gonçalo Guedes voor de rust tot scoren. Na de pauze troffen Rodrigo, Santi Mina, Simone Zaza en Andreas Pereira doel voor Valencia. Doelman Neto onderscheidde zich ook bij de bezoekers door in de 55e minuut bij een stand van 0-2 een strafschop van Sergio Leon te stoppen.

Joel Campbell, Antonio Sanabria en Tello zorgden namens de thuisploeg voor een spectaculaire slotfase. Betis kwam zelfs terug van 0-4 naar 3-4, maar toen bleek Valencia nog een versnelling in huis te hebben.

Ongeslagen

Valencia is met achttien punten uit acht wedstrijden nog altijd ongeslagen in de Primera Division. Barcelona leidt met een marge van vier punten. De koploper speelde zaterdag met 1-1 gelijk bij Atletico Madrid, dat naar de vierde plaats zakte.

Real Madrid steeg naar de derde plek dankzij een benauwde zege in de uitwedstrijd tegen Getafe: 1-2. Sevilla viel van de tweede naar de vijfde plek terug door een 1-0 nederlaag bij Athletic Bilbao.

