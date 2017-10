Koeman trots op instelling spelers Everton in 'lastige periode'

"Ik heb de spelers net in de kleedkamer verteld dat, als ze elke wedstrijd deze opofferingsgezindheid tonen, ze uiteindelijk het geluk aan hun kant krijgen", vertelde de Nederlandse coach na afloop op de persconferentie. "Ik ben trots op ze."

"We hebben de hele wedstrijd veel karakter getoond, zelfs in deze voor ons zo lastige situatie. We zijn de goede weg ingeslagen. Hier kunnen we op voortborduren."

Everton weigerde zich neer te leggen bij de vijfde nederlaag van het seizoen toen Anthony Knockaert Brighton in de 82e minuut op voorsprong zette. Door de benutte strafschop van Rooney hielden de 'Toffees' op de valreep toch nog een punt aan de wedstrijd over.

Druk

Ondanks het puntje bivakkeert Everton nog altijd in de onderste regionen van de Premier League. De ploeg staat zestiende, slechts twee plaatsen boven de degradatiestreep. En dat ondanks de zomerse investeringen van circa 150 miljoen euro.

Het blijft dan ook de vraag hoe stevig Koeman nog in het zadel zit, maar de trainer is niet bezig met de druk die van buitenaf wordt opgevoerd.

"Mijn hele voetballeven is er al druk. Die leg ik mezelf ook op, daar heb ik geen anderen voor nodig. Natuurlijk is onze start van het seizoen niet goed en dat weten we ook. We werken hard en we knokken ervoor, maar het is nu eenmaal een zware competitie."

Geluk

Koeman vond het gelijkspel dat Everton bij het gepromoveerde Brighton uit het vuur sleepte meer dan verdiend. "Een nederlaag zou onterecht zijn geweest. Een punt is eigenlijk niet voldoende, maar gezien de situatie waar we momenteel in zitten, ben ik er toch niet ontrevreden mee."

"Met wat meer geluk hadden we zelfs kunnen winnen vandaag. Maar dat bewaren we dan maar voor volgende week."

Everton ontvangt donderdag Olympique Lyon in de groepsfase van de Europa League. In de Premier League staat over een week de thuiswedstrijd tegen Arsenal op het programma.

De naam van Koeman zingt rond als mogelijke nieuwe bondscoach van het Nederlands elftal. Volgens de 54-jarige oud-international is dat echter totaal niet aan de orde en hoopt hij nog lang bij Everton te blijven.

Bekijk de uitslagen, het programma en de stand in de Premier League