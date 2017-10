VVV doet aangifte tegen eigen fans na racistisch bejegenen spelers PSV

Op beelden van Omroep Brabant is te zien dat enkele supporters "kankerneger" roepen naar PSV-verdedigers Joshua Brenet en Nicolas Isimat-Mirin, terwijl zij via de trap op weg zijn naar de kleedkamer. Ook worden er apengeluiden gemaakt.

Marco Bogers, algemeen directeur van VVV, heeft inmiddels excuses gemaakt aan de Eindhovense club voor het "onacceptabele gedrag van de betreffende mensen".

VVV doet aangifte bij de politie om strafrechtelijke vervolging van de supporters mogelijk te maken. "Deze walgelijke racistische geluiden horen niet thuis in een voetbalstadion en staan haaks op de kernwaarden van onze club", schrijft VVV zondagavond op de website van de club.

Op basis van berichten in de media is de politie zelf al een onderzoek gestart. "Deze beelden zijn van dusdanige aard dat politie en Openbaar Ministerie een onderzoek gerechtvaardigd vinden. Uit het onderzoek zal moeten blijken of sprake is van een strafbaar feit en wie daarvoor verantwoordelijk is", laat de politie weten.

Rode kaart

PSV won de Eredivisiewedstrijd uiteindelijk met overtuigende cijfers, maar na 58 minuten spelen ging de thuisclub nog met 2-1 aan de leiding. Na een rode kaart voor VVV-verdediger Jerold Promes liepen de Eindhovenaren uit naar een 2-5 overwinning.

Door de zege loopt PSV uit op Feyenoord, dat zaterdagavond thuis tegen PEC Zwolle op 0-0 bleef steken. De voorsprong op de regerend landskampioen bedraagt nu vijf punten. Ook Ajax, dat zaterdag met 4-0 won van Sparta, heeft vijf punten minder dan de Eindhovense club.