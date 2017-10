Cocu vindt dat Isimat met tennisballen moet trainen na veroorzaken penalty

"Ik heb Nicolas al medegedeeld dat hij vanaf maandag met tennisballen gaat trainen. Dat meen ik serieus", zei Cocu na afloop in Venlo tegen FOX Sports. Hij zag Isimat in de eerste helft Torino Hunte onderuit trekken, waarna arbiter Danny Makkelie terecht naar de stip wees.

Eerder dit seizoen ging de 26-jarige Isimat op een vergelijkbare manier in de fout tegen sc Heerenveen en FC Utrecht. Met tennisballen in zijn handen kan de verdediger niemand meer vastpakken.

"Zo kunnen we dit heel snel uit zijn spel halen", vervolgde Cocu. "Dat moet ook, want hij benadeelt de ploeg door steeds op belangrijke momenten een strafschop weg te geven. Gelukkig konden we het ditmaal nog rechttrekken, maar dat lukt niet altijd. Nicolas moet hiermee echt aan de slag, anders is het tijd voor iemand anders."

Slimmer worden

Clint Leemans benutte de strafschop waardoor het halverwege 1-1 stond in De Koel. Na een uur spelen was het 2-2, waarna PSV tegen tien VVV'ers orde op zaken stelde. Tot opluchting van Isimat werd het door goals van Daniel Schwaab, debutant Mauro Junior en Gaston Pereiro 2-5.

Isimat besefte na afloop dat hij in de fout was gegaan. "Ik moet geen mensen meer vastpakken", aldus Isimat, die het prima vindt om met tennisballen te gaan trainen.

"Het is een goed idee. Ik moet slimmer worden en de tennisballen kunnen daarbij helpen. Maar thuis wordt het lastig", grapte Isimat. "In de keuken moet ik koken en dat gaat niet met tennisballen in mijn handen."

Door de ruime zege in Venlo verstevigde PSV de koppositie in de Eredivisie. Het gat met Feyenoord, dat zaterdag thuis tegen PEC Zwolle niet verder kwam dan 0-0, en Ajax is opgelopen tot vijf punten.

Bekijk de uitslagen en de stand in de Eredivisie