Rooney redt dankzij late strafschop punt voor Koemans Everton

Everton was in de 82e minuut op achterstand gekomen door een goal van de Fransman Anthony Knockaert, die van dichtbij raak kon tikken na een voorzet van Pascal Gross.

De vijfde nederlaag in acht competitieduels kon toch nog worden afgewend, omdat Brighton-aanvoerder Bruno Salto zich vlak voor tijd in het strafschopgebied vergreep aan Dominic Calvert-Lewin. Rooney bleef koel vanaf de stip en maakte zo zijn derde Premier League-goal sinds zijn terugkeer bij Everton.

Het puntje brengt Everton niet weg uit de gevarenzone. De ploeg van Koeman staat zestiende in de Premier League, slechts drie punten boven de degradatiestreep. Het gepromoveerde Brighton heeft net als Everton acht punten, maar staat op basis van een beter doelsaldo veertiende.

Bij Brighton speelde Oranje-international Davy Pröpper de hele wedstrijd mee. De Nederlanders in dienst van Everton, Davy Klaassen en Maarten Stekelenburg, bleven de volle negentig minuten op de bank.

Southampton

Virgil van Dijk kwam met Southampton thuis niet tot winst tegen Newcastle United. Het duel tussen beide middenmoters eindigde in 2-2.

Van Dijk stond voor de tweede keer in de basis bij Southampton sinds hij weer mocht aansluiten bij de wedstrijdselectie, waar hij door transferperikelen een tijdje geen deel van had uitgemaakt. De afgelopen interlandperiode kwam Van Dijk ook in actie voor Oranje tegen Wit-Rusland en Zweden.

De terugkeer van Van Dijk gaat ten koste van Wesley Hoedt, die bij Southampton de hele wedstrijd op de bank bleef.

Newcastle kwam via Isaac Hayden en Ayoze Perez tot twee keer toe op voorsprong in het St. Mary's Stadium. Beide keren maakte Manolo Gabbiadini gelijk. Voor zijn laatste goal had de Italiaan een penalty nodig.

Southampton blijft op de ranglijst net onder Newcastle staan. Het verschil tussen de nummers negen en tien van de Premier League bedraagt twee punten.

Bekijk de uitslagen, de stand en het programma in de Premier League

Verhaegh

In Duitsland pakte Paul Verhaegh met VfL Wolfsburg een punt bij Bayer Leverkusen. De ploeg van de Nederlandse verdediger knokte zich twee keer terug van een achterstand: 2-2. Riechedly Bazoer zat niet bij de selectie van Wolfsburg.

Lars Bender zette Leverkusen na een halfuur spelen op 1-0, maar vlak voor rust maakte Divock Origi gelijk. De Belgische aanvaller scoorde na een assist van Verhaegh.

Door een goal van Lucas Alario kwam de thuisploeg na een uur spelen opnieuw op voorsprong, maar ook deze keer werd deze niet over de streep getrokken. Jakub Blaszczykowski zorgde in de 69e minuut voor de 2-2 eindstand.

Leverkusen en Wolfsburg staan na acht speelronden nog altijd in het rechterrijtje van de Bundesliga. Leverkusen is de nummer twaalf. Wolfsburg, waar Andries Jonker na een teleurstellende seizoenstart het veld moest ruimen, staat nog twee plaatsen lager.

Bekijk de uitslagen, de stand en het programma in de Bundesliga

Vormer

Club Brugge blijft mede dankzij een goal van Ruud Vormer de koploper in de Belgische Eerste Klasse. De aanvoerder opende de score in de met 2-3 gewonnen uitwedstrijd tegen KV Oostende.

Vormer speelde ook bij de andere twee Brugse treffers een belangrijke rol. Zowel bij de 1-2 van Wesley Moraes als bij de 2-3 van oud-NEC'er Anthony Limbombe (in de tweede minuut van de blessuretijd) verzorgde hij de assist.

Club Brugge heeft na tien wedstrijden een voorsprong van zes punten op Charleroi. De nummer twee bleef zaterdag tegen Eupen steken op 2-2.

Fenerbahçe

In Turkije boekte Fenerbahçe een 3-1 thuiszege op Yeni Malatyaspor. Voor Vincent Janssen was er slechts een bijrol weggelegd. De Oranje-spits begon op de bank en mocht pas twintig minuten voor tijd invallen.

Op het moment dat Janssen het veld betrad, stond de eindstand al op het scorebord. Ozan Tufan, Giuliano en Hasan Ali Kaldirim scoorden voor de thuisclub, Batuhan Altintas deed namens de bezoekers wat terug.

Fenerbahçe staat in de Turkse Süper Lig op de vijfde plaats. De achterstand op de nog ongeslagen koploper Galatasaray bedraagt al acht punten.

Bekijk de uitslagen, de stand en het programma in de Turkse Süper Lig