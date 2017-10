Koploper PSV rekent in tweede helft af met tien man VVV

Halverwege was de stand 1-1 in De Koel na goals van Jürgen Locadia en een benutte strafschop van Clint Leemans. Aan het begin van de tweede helft werd het via Torino Hunte zelfs 2-1 voor de thuisploeg, maar Gaston Pereiro maakte snel 2-2.

Mede door een rode kaart voor VVV-verdediger Jerold Promes stelde PSV daarna orde op zaken. Via goals van de 18-jarige Braziliaanse debutant Mauro Junior, Daniel Schwaab en de tweede van Gaston Pereiro liep de ploeg van trainer Phillip Cocu uit naar een ruime overwinning.

Door de zege loopt PSV uit op Feyenoord, dat zaterdagavond thuis tegen PEC Zwolle op 0-0 bleef steken. De voorsprong op de regerend landskampioen bedraagt nu vijf punten. Ook Ajax, dat zaterdag met 4-0 won van Sparta, heeft vijf punten minder dan de Eindhovense club.

Volgende week kan PSV opnieuw goede zaken doen. Feyenood en Ajax spelen dan de Klassieker in De Kuip en de Brabanders nemen het thuis op tegen Heracles Almelo.

Lozano

Tegenvaller zondag voor PSV was dat het tegen VVV niet kon beschikken over Hirving Lozano. De vleugelspeler is nog niet hersteld van zijn elleboogblessure en werd in de basis vervangen door spits Luuk de Jong. Locadia begon als linksbuiten.

Hoewel de 23-jarige Locadia moest uitwijken naar de vleugel, liet hij zich al snel gelden in De Koel. Zijn snoeiharde vrije trap ging net over en ook Gaston Pereiro was dicht bij de openingstreffer. VVV-doelman Lars Unnerstall bracht redding op het schot van de Uruguayaan en tikte ook een kopbal van De Jong fraai uit het doel.

Halverwege de eerste helft was het wel raak voor PSV. Bij een snelle uitbraak ging Locadia de een-twee aan met De Jong en schoot overtuigend binnen (0-1). Niet lang daarna had het al 0-2 kunnen zijn. Arbiter Danny Makkelie verzuimde te fluiten voor een strafschop na een duidelijke handsbal van Moreno Rutten.

Aan de andere kant kreeg VVV wel een penalty. Leroy Labylle slingerde de bal het strafschopgebied in, waarna Nicolas Isimat-Mirin Hunte onderuit trok. Het was al de derde keer dit seizoen dat de Franse verdediger een penalty veroorzaakte. Leemans, die de jeugdopleiding van PSV doorliep, bleef koel vanaf elf meter en zette de 1-1 ruststand op het scorebord.

Tackle

Met de gelijke stand halverwege kon Cocu niet tevreden zijn en hij greep in. Steven Bergwijn bleef in de kleedkamer achter en Mauro Junior mocht als rechtsbuiten zijn debuut maken in de Eredivisie.

Direct na rust kwam het gevaar echter weer van VVV. De tweede helft was nog geen drie minuten onderweg toen Vito van Crooy voorgaf en Hunte, die voor Van Ginkel kroop, de 2-1 binnentikte. De Koel juichte, maar tien minuten later was het weer gelijk. Pereiro trok naar binnen schoot de 2-2 in de verre hoek.

Even later zag het er nog rooskleuriger uit voor PSV, want Jerold Promes kreeg vier minuten na zijn invalbeurt direct rood. De verdediger kwam met een harde en onbesuisde tackle in op de benen van de opstomende Santiago Arias en kon vertrekken.

Met tien tegen elf bleek VVV niet bij machte stand te houden. Nadat Schwaab al voor een waarschuwing had gezorgd met een kopbal op de lat, scoorde de Duitser 23 minuten voor tijd wel de 2-3. Uit een corner kopte hij binnen.

Daarmee was de wedstrijd zo goed als beslist, zeker toen Mauro Junior zijn debuut opluisterde met een goal. De Braziliaan schoot raak uit de rebound (2-4). Na geklungel achterin bij VVV kopte Pereiro ook nog de 2-5 binnen, waardoor PSV de moeizame wedstrijd toch nog eindigde flinke marge.

Bekijk de uitslagen en de stand in de Eredivisie