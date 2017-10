Willem II na zege van laatste plaats, Excelsior in hard duel langs ADO

Willem II staat met zes punten één punt boven Sparta Rotterdam, dat zaterdag met 4-0 van Ajax verloor. FC Twente blijft na acht duels op zes punten staan. De ploeg van trainer René Hake houdt Roda JC en Willem II alleen op doelsaldo onder zich.

Twente kwam in het Koning Willem II Stadion op voorsprong dankzij een benutte strafschop van Oussama Assaidi. De bal ging op de stip omdat Willem II-spits Fran Sol tegenstander Thomas Lam vastpakte.

Assaidi passeerde de debuterende Mattijs Branderhorst. De 23-jarige keeper verving Timon Wellereuther, die zaterdag op de training geblesseerd raakte.

In blessuretijd van de eerste helft maakte Sol zijn fout goed. De Spanjaard kopte bij de tweede paal een hoekschop binnen.

Fran Sol

Sol was in zestigste minuut ook betrokken bij de 2-1. Zijn kopbal werd nog gekeerd door Twente-doelman Jorn Brondeel, maar in de rebound scoorde Ismail Azzaoui wel. Het was voor de 19-jarige Belg, die door Willem II wordt gehuurd van VfL Wolfsburg, zijn eerste treffer in de Eredivisie.

Sol werd uiteindelijk de grote man door ook de 3-1 voor zijn rekening te nemen. De spits tikte in blessuretijd eenvoudig binnen na een afgemeten voorzet van Konstantinos Tsimikas.

ADO-Excelsior

Excelsior won in een harde wedstrijd met 1-2 van ADO Den Haag. Scheidsrechter Serdar Gözübüyük trok in de eerste helft al zesmaal geel, waarvan twee voor ADO-aanvaller Edouard Duplan.

De Fransman raakte eerst tegenstander Khalid Karami bij een luchtduel met een elleboog. In de 26e minuut kreeg Duplan zijn tweede kaart nadat hij vlak buiten het strafschopgebied Jinty Caenepeel omver liep.

Excelsior stond op dat moment al met 0-1 voor dankzij een treffer van Caenepeel. Na een fraaie pass van Luigi Bruins op Ryan Koolwijk behield de ervaren middenvelder het overzicht en bediende hij de Belgische aanvaller. Caenepeel had vervolgens alle tijd om aan te nemen en rustig binnen te schuiven.

Met een man minder kwam ADO kort voor rust op gelijke hoogte. Excelsior-doelman Ögmundur Kristinsson redde nog op een inzet van Björn Johnsen, maar Sheraldo Becker schoot de rebound wel binnen.

Faik

Na rust daalde het speelpeil naar een bedenkelijk niveau. Tien minuten voor tijd benutte Hicham Faik een van de weinige kansen. Op aangeven van voormalig ADO-spits Mike van Duinen schoot de middenvelder van zestien meter raak.

Gözübüyük trok in totaal acht keer geel. Een van die kaarten was voor Luigi Bruins omdat hij met een omhaal hard het hoofd van Danny Bakker trof. Er was ook geel voor Lex Immers, die bij de achterlijn een roekeloze charge maakte op de achillespees van Desevio Payne.

In blessuretijd, toen ook doelman Robert Zwinkels mee naar voren ging, was ADO dicht bij de gelijkmaker. Een kopbal van Melvyn Lorenzen werd met moeite gekeerd door Kristinsson.

Door de zege heeft Excelsior net als ADO tien punten. De Rotterdammers staan vanwege een beter doelsaldo tiende.

