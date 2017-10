Willem II van laatste plaats af na thuiszege op FC Twente

Willem II staat met zes punten één punt boven Sparta Rotterdam, dat zaterdag met 4-0 van Ajax verloor. FC Twente blijft na acht duels op zes punten staan. De ploeg van trainer René Hake houdt Roda JC en Willem II alleen op doelsaldo onder zich.

Twente kwam in het Koning Willem II Stadion op voorsprong dankzij een benutte strafschop van Oussama Assaidi. De bal ging op de stip omdat Willem II-spits Fran Sol tegenstander Thomas Lam vastpakte.

Assaidi passeerde de debuterende Mattijs Branderhorst. De 23-jarige keeper verving Timon Wellereuther, die zaterdag op de training geblesseerd raakte.

In blessuretijd van de eerste helft maakte Sol zijn fout goed. De Spanjaard kopte bij de tweede paal een hoekschop binnen.

Fran Sol

Sol was in zestigste minuut ook betrokken bij de 2-1. Zijn kopbal werd nog gekeerd door Twente-doelman Jorn Brondeel, maar in de rebound scoorde Ismail Azzaoui wel. Het was voor de 19-jarige Belg, die door Willem II wordt gehuurd van VfL Wolfsburg, zijn eerste treffer in de Eredivisie.

Sol werd uiteindelijk de grote man door ook de 3-1 voor zijn rekening te nemen. De spits tikte in blessuretijd eenvoudig binnen na een afgemeten voorzet van Konstantinos Tsimikas.

Bekijk de stand en uitslagen in de Eredivisie