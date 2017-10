Vitesse verzuimt tweede plaats te pakken na gelijkspel bij Heracles

Vitesse kwam in de 73e minuut zelfs op een 1-0 achterstand door een doelpunt van Kristoffer Peterson, maar drie minuten voor tijd redde Bryan Linssen alsnog een punt voor de bezoekers.

Door de remise verzuimde Vitesse Feyenoord en Ajax te passeren op de ranglijst en de tweede plaats in de Eredivisie in te nemen.

De ploeg van trainer Henk Fraser is nu terug te vinden op de vierde stek met drie punten achterstand op koploper PSV, dat later op zondag in Venlo op VVV stuit.

Heracles nam dankzij de puntendeling verder afstand van de onderste regionen. De Tukkers bezetten de elfde plaats met drie punten voorsprong op nummer zestien Roda JC.

Niemeijer

Heracles was in de eerste helft de bovenliggende partij en mocht daarin ook het meeste aanspraak maken op de voorsprong.

Met name Reuven Niemeijer mocht het zichzelf aanrekenen dat die er niet kwam. De middenvelder schoot in de twintigste minuut oog in oog met doelman Remko Pasveer hoog over en wist in de 33e minuut een kopbal van dichtbij eveneens niet tussen de palen te plaatsen.

Tussendoor bracht Pasveer ook nog eens op schitterende wijze redding op een even zo fraai afstandsschot van Brahim Darri.

Vermeij

Vitesse beet in de tweede helft wat meer van zich af en dat resulteerde ook al snel in een goede mogelijkheid voor Tim Matavz, maar de clubtopscorer (vijf goals) stuitte op keeper Bram Castro.

Toch was het Heracles dat in de 73e minuut de ban brak. De voor Darri in het veld gekomen Peterson was uit een afgemeten voorzet van Brandley Kuwas trefzeker met het hoofd.

Een andere invaller, Vicent Vermeij, weigerde vervolgens het duel in het slot te gooien, waarvan Vitesse in de 87e minuut nog dankbaar van profiteerde. Linssen kreeg de bal ietwat gelukkig voor zijn voeten en liet Castro kansloos met een schuiver in de korte hoek.

