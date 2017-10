PSV mist geblesseerde Lozano tegen VVV, basisplaats De Jong

De afwezigheid van Lozano is een tegenvaller voor PSV. De 22-jarige aanvaller miste eerder dit seizoen al de topper tegen Feyenoord (1-0 winst) door een schorsing, maar hij is met zes goals wel gedeeld topscorer in Nederland.

Door de afwezigheid van Lozano begint Jürgen Locadia op de vleugel in De Koel en staat Luuk de Jong in de spits. Steven Bergwijn completeert de voorhoede van de ploeg van trainer Phillip Cocu.

De herstelde Derrick Luckassen zit in tegenstelling tot Lozano wel weer bij de selectie. De 22-jarige verdediger, die kampte met een knieblessure, is weer fit, maar hij staat niet in de basis. Nicolas Isimat-Mirin en Daniel Schwaab staan centraal achterin en Santiago Arias en Joshua Brenet zijn de backs.

Op het middenveld kiest Cocu zoals verwacht voor Marco van Ginkel, Gaston Pereiro en Jorrit Hendrix.

Koppositie

VVV tegen PSV begint zondag om 14.30 uur in De Koel en staat onder leiding van arbiter Danny Makkelie. Als de Eindhovenaren winnen loopt het de voorsprong op Feyenoord, dat zaterdag tegen PEC Zwolle niet verder kwam dan 0-0, op tot vijf punten.

Ook het gat met Ajax kan weer vijf punten worden. De Amsterdammers wonnen zaterdagavond met 4-0 van Sparta.

Opstelling VVV-Venlo: Unnerstall; Janse, Röseler, Van Bruggen, Labylle; Seuntjes, Rutten, Leemans; Van Crooij, Thy, Hunte.

Opstelling PSV: Zoet; Arias, Schwaab, Isimat-Mirin, Brenet; Van Ginkel, Pereiro, Hendrix; Bergwijn, De Jong, Locadia.

