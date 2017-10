Feyenoord krijgt ervaren Spaanse arbiter Undiano Mallenco tegen Shakhtar

Undiano Mallenco heeft een schat aan ervaring. De 44-jarige Spanjaard was in 2010 actief op het WK in Zuid-Afrika. Daar leidde hij de achtste finale tussen Nederland en Slowakije (2-1) in Durban.

Sinds 2000 fluit Undiano Mallenco in de Primera Division en vier jaar later leidde hij voor het eerst een internationale wedstrijd.

Undiano Mallenco floot vijfmaal eerder een duel van een Nederlandse club in de (voorronde van de) Champions League: FC Twente-Arsenal (0-2) in 2008, AZ-Olympiakos Piraeus (0-0) in 2009, Ajax-Dinamo Kiev (2-1) in 2010, FC Twente-Benfica (2-2) in 2011 en VfL Wolfsburg-PSV (2-0) in 2015.

Puntloos

Feyenoord verloor zijn eerste twee wedstrijden in de Champions League en staat puntloos onderaan in poule F. Shakhtar bezet met drie punten de derde plaats.

Feyenoord-Shakhtar begint dinsdag om 20.45 uur in De Kuip en is live te zien op NU.nl.

