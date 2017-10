Bosz legt zich neer bij terechte eerste nederlaag 'onherkenbaar' Dortmund

Na zes zeges en een gelijkspel moest Dortmund op eigen veld met 2-3 buigen voor de nummer twee van het voorbije Bundesliga-seizoen.

Daar was weinig tegen in te brengen, vindt Bosz. "Het lukte ons maar niet om kansen te creëren en een punt af te dwingen", analyseert hij. "Leipzig heeft hier verdiend gewonnen."

Volgens Bosz was het geen grootse wedstrijd in het Signal Iduna Park. "Er waren veel duels en het was absoluut enerverend, maar van goed voetbal was geen sprake."

Dortmund kwam door de druk van Leipzig niet toe aan het eigen spel, constateert Bosz. "Wij speelden te veel ballen terug naar de keeper, terwijl we normaal gesproken alles vooruit spelen."

"Terug naar de doelman en dan een lange bal is niet onze manier van voetballen. We vonden de vrije man niet en als je dan ook nog eens slecht verdedigt, wordt het wel heel lastig om te winnen."

Rode kaart

Bosz greep halverwege bij een 1-2 achterstand in en veranderde van formatie. Dat strijdplan kon echter al weer snel in de prullenbak, want twee minuten na de hervatting werd Sokratis Papastathopoulos weggestuurd met een rode kaart.

"Dan wordt het nóg moeilijker. Ik ben geen scheidsrechter en ik kon niet heel goed zien wat er precies gebeurde, maar ik vind dat je bij een penalty niet ook automatisch rood moet geven."

Na het weggesturen van de Griekse captain leek het snel gedaan voor 'BVB', want Jean-Kevin Augustin was vanaf elf meter trefzeker voor Leipzig. Verder dan een benutte strafschop van Pierre-Emerick Aubameyang aan de andere kant kwam de thuisploeg niet meer.

Na acht wedstrijden voert Bosz nog wel de ranglijst aan met Dortmund, dat twee punten meer verzamelde dan Bayern München.

