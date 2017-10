Voorzichtige Jörgensen nog geen negentig minuten tegen Shakhtar en Ajax

De 26-jarige Jörgensen maakte zaterdag na vijf weken blessureleed zijn rentree in de thuiswedstrijd tegen PEC Zwolle (0-0). De Deen deed als invaller een halfuur mee in De Kuip.

Toch komt het tweeluik met Shakhtar en aartsrivaal Ajax nog te vroeg, vreest Jörgensen. Hij vindt het niet realistisch dat hij in de komende week al een hele wedstrijd kan spelen. "Nee, daar geloof niet in", zegt hij voor de camera van RTV Rijnmond.

"Als je er vijf weken uit bent geweest, moet je voorzichtig zijn met de hamstring", beseft de aanvaller. "Maar ik voel geen beperkingen en dat het is enige waar ik me druk om maak."

Samen met de medische staf van de Rotterdammers stippelde Jörgensen een plan rond zijn rentree uit. "Ik heb nu al iets langer gespeeld dan de bedoeling was en dat ging hartstikke goed, dus misschien kunnen we een klein risico nemen. We zullen zien."

Kick

Het deed de topscorer van het voorbije Eredivisie-seizoen zaterdag goed om weer eens op het veld te staan. "Het was geweldig. Ik heb het voetballen gemist. Vijf weken klinkt niet heel lang, maar als je niet speelt is het ontzettend frustrerend."

Jörgensen kreeg een staande ovatie toen hij na 59 minuten Jean-Paul Boëtius af kwam lossen in De Kuip. "Dat was ongelooflijk. Daarom heb ik het ook zo gemist om op het veld te staan en wekelijks die kick te krijgen. Het was echt geweldig."

Tot zijn grote verdriet kon Jörgensen zijn rentree niet opluisteren met een doelpunt en verloor Feyenoord voor de derde keer in vier competitiewedstrijden punten. "Het zou geweldig geweest zijn om te scoren bij mijn rentree, daar droomde ik van, dus daar ben ik nog wel een beetje boos over."

Klassieker

Aanstaande dinsdag staat het derde groepsduel in de Champions League op het programma voor het nog puntloze Feyenoord van trainer Giovanni van Bronckhorst. Het Oekraïense Shakhtar is dan de tegenstander in Rotterdam.

Vijf dagen later komt aartsrivaal Ajax op bezoek in De Kuip. De Amsterdammers gingen zaterdag op doelsaldo over regerend landskampioen Feyenoord heen op de ranglijst.

