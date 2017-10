El Ahmadi vindt dat Feyenoord effectiviteit van vorig jaar mist

"Vorig jaar scoorden we er in zulke wedstrijden in de tweede helft altijd wel twee of drie, maar nu niet. Dat is het verschil", zei de 32-jarige El Ahmadi tegen FOX Sports.

"Dit is gewoon niet goed. Vorig seizoen wonnen we wedstrijden als deze, maar dat lukt ons nu nog niet."

El Ahmadi merkte dat Feyenoord, dat wel kansen kreeg, moeite had met de defensieve tactiek van PEC. "Het tempo lag voor rust laag. Zij speelden met zijn elven achter de bal, waardoor we er moeilijk doorheen kwamen."

Feyenoord kende door de averij tegen de Zwollenaren een slechte laatste test voor het belangrijke Champions League-duel met Shakhtar Donetsk van dinsdag. Vijf dagen later wacht de confrontatie met Ajax in De Kuip.

Van Bronckhorst

Trainer Giovanni van Bronckhorst wilde niet te zwaar tillen aan het tegenvallende presentatie tegen PEC. "Dit zegt niks over onze wedstrijd tegen Shakhtar. We hebben nu gewoon twee punten verloren. En dat was niet nodig geweest", zei hij.

Van Bronckhorst erkende dat zijn ploeg niet het vereiste niveau had. "In de eerste helft waren we onrustig en ongeduldig in balbezit. Ons positiespel was niet goed. Na de rust ging het een stuk beter. We kregen genoeg grote kansen, maar verzuimden te scoren."

Feyenoord, dat PSV en Ajax boven zich moet dulden en nu derde staat in de Eredivisie, slaagde er voor de tweede keer op rij niet in om een competitieduel in eigen huis te winnen. Drie weken geleden was NAC Breda verrassend met 0-2 te sterk voor de regerend landskampioen.

Bekijk de uitslagen, de stand en het programma in de Eredivisie