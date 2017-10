Feyenoord speelt gelijk tegen PEC en verliest tweede plek aan Ajax

De Rotterdammers zakken door het gelijkspel naar de derde plaats. Ajax, dat eerder op de avond met 4-0 van Sparta Rotterdam won, heeft net als de aartsrivaal zestien punten en is op doelsaldo de nieuwe nummer twee.

Feyenoord slaagde er voor de tweede keer op rij niet in om een competitieduel in eigen huis te winnen. Drie weken geleden was NAC Breda verrassend met 0-2 te sterk voor de regerend landskampioen.

PEC blijft het goed doen in de Eredivisie. De bekerwinnaar van 2014 verloor pas één keer staat achter koploper PSV, Ajax en Feyenoord op de vierde plaats met vijftien punten uit de eerste acht duels.

Het duel met PEC betekende voor Feyenoord de laatste test voor het Champions League-duel met Shakhtar Donetsk van dinsdag. Volgende week zondag wacht de Klassieker tegen Ajax in Rotterdam.

Tapia

Zeker in de eerste helft deed PEC zaterdag goed mee in De Kuip. De eerste kans was ook voor de Zwollenaren, maar Stef Nijland had het vizier niet op scherp.

Gaandeweg de eerste helft kwam Feyenoord iets beter in de wedstrijd, maar echte kansen leverde dat niet op en de Rotterdammers kregen een tegenvaller te verwerken toen Renatio Tapia zich geblesseerd moest laten vervangen.

In de tegenvallende eerste 45 minuten kreeg Feyenoord nog één grote kans, maar Tonny Vilhena had oog in oog met PEC-doelman Diederik Boer te veel tijd nodig.

Jörgensen

In de tweede helft voerde Feyenoord de druk op PEC op en dat leverde kansjes op voor Sam Larsson, invaller Sven van Beek en Steven Berghuis.

De ploeg van Van Bronckhorst kwam beter in de wedstrijd en werd dreigender toen Nicolai Jörgensen na een maand blessureleed zijn opwachting maakte als invaller. De Deen raakte een aantal minuten later de paal, waarna de rebound niet aan Larsson was besteed.

Het PEC van coach John van 't Schip kwam er amper meer uit en moest zich beperken tot tegenhouden, al gaven de Zwollenaren geen heel grote kansen weg. Feyenoord was via Jens Toornstra nog één keer dichtbij, maar keeper Boer redde knap.

