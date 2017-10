Bahebeck schiet FC Utrecht langs Heerenveen, Roda verslaat NAC

De Franse aanvaller Jean-Cristophe Bahebeck was de hoofdrolspeler bij FC Utrecht tegen Heerenveen met twee treffers. De andere doelpunten waren van Stijn Schaars (sc Heerenveen) en Yassin Ayoub (FC Utrecht).

Door de zege stijgt FC Utrecht naar de zevende plaats in de Eredivisie met dertien punten. Heerenveen blijft steken op de zesde plaats met veertien punten.

Heerenveen-aanvoerder Schaars opende de score in het aantrekkelijke duel in de Galgenwaard. Zijn vrije trap verdween via een speler van FC Utrecht achter doelman David Jensen.

Ayoub maakte een kwartier later eveneens uit een vrije trap de gelijkmaker. Martin Hansen was kansloos op de fraaie trap die via de onderkant van de lat in het doel verdween.

Hansen

Bahebeck zorgde vlak voor rust voor de 2-1 voor de thuisploeg. Op aangeven van Ayoub schoot hij de bal in de korte hoek. De bal leek houdbaar, maar doelman Hansen liet de bal door zijn benen glippen.

In de tweede helft bracht de Bahebeck de marge op twee. Op aangeven van Robin van der Meer kopte de 24-jarige huurling van Paris Saint-Germain de 3-1 binnen. Bahebeck heeft nu al drie competitietreffers achter zijn naam staan. De Fransman scoorde nog nooit vaker dan vier keer in een seizoen.

Heerenveen verloor daarna het geloof in een goed resultaat. Alleen invaller Michel Vlap kreeg nog een grote kans op een doelpunt. Hij kopte net naast na een voorzet van Reza Ghoochannejhad.

Roda

Roda-middenvelder Adil Auassar brak tegen NAC de ban in een wedstrijd die lange tijd op 0-0 leek af te stevenen. Zijn vrije trap werd door niemand aangeraakt, waardoor de bal achter keeper Mark Birighitti in het doel verdween.

Het betekende de eerste thuiszege van Roda dit seizoen. Door de overwinning stijgt de ploeg van trainer Robert Molenaar van de achttiende naar de zestiende plaats in de Eredivisie. NAC Breda blijft de nummer veertien.

NAC mocht voor rust de meeste aanspraak maken op een treffer. Rai Vloet kreeg de grootste kans namens de ploeg van trainer Stijn Vreven. Na een combinatie met Thierry Ambrose kon hij van dichtbij vrij uithalen, maar zijn schot ging ruim over.

Engels

In de tweede helft waren de grootste kansen voor Roda JC. Feyenoord-huurling Simon Gustafson bracht met een fraaie pass Mario Engels in stelling, maar zijn schot ging via de paal naast.

Tien minuten later probeerde Gustafson NAC-keeper Birighitti te verschalken met een stiftje, maar de bal ging voor Roda net langs de verkeerde kant van de paal.

Namens NAC kreeg Giovanni Korte nog een goede kans, maar Roda-keeper Hidde Jurjus wist het schot van de aanvaller te keren met zijn voet. Het bleek een kostbare misser, want Gustafson bracht de Roda-fans alsnog in extase.

Bekijk de uitslagen, de stand en het programma in de Eredivisie