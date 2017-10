Ajax rekent mede dankzij twee eigen goals af met Sparta in Arena

Ajax werd met twee eigen doelpunten van Ryan Sanusi en Sherel Floranus in het zadel geholpen. David Neres en Amin Younes deden in de slotfase nog een extra duit in het zakje. Invaller Kasper Dolberg miste nog een strafschop.

Door de overwinning steeg Ajax naar de tweede plaats op de ranglijst. De achterstand op koploper PSV, dat zondag nog op bezoek gaat bij VVV-Venlo, bedraagt vijf punten.

Volgende week reist Ajax af naar Rotterdam voor de Klassieker tegen regerend landskampioen Feyenoord, dat zaterdag met 0-0 gelijkspeelde tegen PEC Zwolle en nu derde staat.

Bij Sparta zijn de zorgen door het verlies in Amsterdam alsmaar groter. De ploeg van de geplaagde trainer Alex Pastoor zakte naar de zeventiende plaats en kan zondag in theorie ook nog gepasseerd worden door hekkensluiter Willem II.

Van der Laan

Ajax begon zeer stroef aan de wedstrijd die werd voorafgegaan aan een minuut applaus ter nagedachtenis aan de deze week overleden burgemeester Eberhard van der Laan van Amsterdam.

De ploeg van trainer Marcel Keizer slaagde er in het eerste half uur maar niet in een fatsoenlijke aanval op de mat leggen. Het was dan ook typerend dat Matthijs de Ligt de gevaarlijkste man aan Ajax-zijde was. De verdediger was met twee kopballen uit een standaardsituatie dicht bij de 1-0.

Pas in het laatste kwartier van de eerste helft liep het allemaal wat gestroomlijnder bij Ajax. Het leverde ook gelijk een grote kans op voor Donny van de Beek. De middenvelder leek de bal alleen maar over doelman Roy Kortsmit heen te hoeven wippen, maar zijn poging belandde niet tussen de palen.

Aan de andere kant was het ook nog even schrikken voor Ajax toen Deroy Duarte zijn inzet achter het standbeen langs van de lijn zag worden gehaald door Joël Veltman.

In de 39e minuut kwam Ajax dan toch op voorsprong. Een hoekschop van Lasse Schöne werd binnengewerkt door Sparta-middenvelder Sanusi, die de bal ongelukkig tegen zijn knie kreeg.

Mühren

De treffer werkte niet echt bevrijdend voor Ajax, want het elftal verviel in de openingsfase van de tweede helft in oude fouten. Sparta weigerde het in de persoon van Robert Mühren af te straffen. De spits kon op aangeven van Floranus inkoppen, maar raakte de bal totaal verkeerd.

Pas na een uur was Ajax weer bij de les en had het ook gelijk op 2-0 moeten komen, maar Klaas-Jan Huntelaar faalde oog in oog met Kortsmit. De spits maakte in zijn honderdste Eredivisieduel luttele minuten later echter zijn fout goed door Neres te bedienen en die had het geluk dat Floranus zijn poging ook al in eigen doel liep.

Daarna was het prijsschieten voor Ajax en Neres (stijf in de kruising) en Younes (die een schot van Hakim Ziyech van richting veranderde) maakten dankbaar gebruik van die aangelegenheid. Amin Younes en invaller Siem de Jong hadden het publiek in de Johan Cruijff Arena nog vaker kunnen opveren, maar misten scherpte.

Invaller Dolberg miste in de extra tijd de grootste kans; hij zag zijn strafschop gepakt worden door Kortsmit. Daley Sinkgraven maakte nog zijn rentree na een half jaar blessureleed bij de club die op zijn 34e landstitel jaagt.

