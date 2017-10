Barcelona morst bij Atletico eerste punten, Real wint dankzij Ronaldo

Barcelona had de eerste zeven wedstrijden allemaal gewonnen, maar kwam tegen Atletico na twintig minuten op achterstand door een doelpunt van Saul Ñiguez.

De ploeg van coach Ernesto Valverde ging op jacht naar de gelijkmaker en die kwam er ook; Luis Suarez werkte in de slotfase de 1-1 binnen. Lionel Messi had tot dat moment al een keer de paal geraakt.

Ondanks de averij blijft Barcelona leiden in de Primera Division met 22 punten uit acht wedstrijden. Het gat met nummer twee Real is vijf punten. Atletico geeft als nummer drie zes punten toe.

Barcelona speelt woensdag in de groepsfase van de Champions League thuis tegen Olympiakos. De Spaanse topclub won dit seizoen in het miljoenenbal van Juventus (3-0) en Sporting Lissabon (0-1).

Real

Ronaldo tekende bij Getafe-Real in de slotfase voor de winnende treffer. Het betekende voor de viervoudig Gouden Bal-winnaar, die in de 85e minuut scoorde met een diagonaal schot, pas zijn eerste competitiedoelpunt dit seizoen.

In de eerste helft kwam Real op voorsprong dankzij Karim Benzema, die eveneens nog niet had gescoord dit seizoen. Na rust kwam Getafe verrassend op gelijke hoogte door Jorge Molina.

Real speelt dinsdag het derde groepsduel in de Champions League, wanneer Tottenham Hotspur op bezoek komt in Madrid. De eerste twee wedstrijden leverden een zege op tegen APOEL Nicosia (3-0) en Borussia Dortmund (1-3).

Bekijk de uitslagen, de stand en het programma in de Primera Division

PSG

In Frankrijk hield Paris Saint-Germain op de valreep drie punten over aan het uitduel met Dijon: 1-2. Verdediger Thomas Meunier maakte in blessuretijd zijn tweede treffer van de wedstrijd.

De Belg had PSG in de 71e minuut al op voorsprong geschoten. Benjamin Jeannot maakte drie minuten voor tijd namens de thuisploeg de verrassende gelijkmaker, maar die bleek door de tweede treffer van Meunier niets waard.

Koploper PSG behoudt door de overwinning een voorsprong van zes punten op nummer twee AS Monaco.

Bekijk de uitslagen, de stand en het programma in de Ligue 1

Lazio

Lazio Roma boekte in de Serie A een knappe 1-2 zege op bezoek bij kampioen Juventus. De ploeg uit Rome, met Stefan de Vrij in de basis, kwam in de eerste helft op achterstand door een treffer van Douglas Costa.

Ciro Immobile bezorgde Lazio daarna met twee treffers de overwinning. Zijn tweede doelpunt maakte de Italiaanse aanvaller uit een penalty. Juventus kreeg diep in de blessuretijd ook nog een strafschop, maar die werd gemist door de Argentijn Paulo Dybala.

Het was voor Juventus de eerste thuisnederlaag sinds augustus 2015. Lazio kwam door de zege op gelijke hoogte met nummer drie Juventus. Beide ploegen hebben nu negentien punten uit acht duels.

Beide ploegen geven nu vijf punten toe op Napoli, dat zaterdag met 0-1 won van AS Roma door een doelpunt van Lorenzo Insigne. Bij de thuisploeg ontbrak Kevin Strootman en bleef Rick Karsdorp op de bank.

Bekijk de uitslagen, de stand en het programma in de Serie A