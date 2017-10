Bosz lijdt eerste nederlaag met Dortmund, Bayern wint wel en loopt in

Dortmund, dat in competitieverband de eerste thuisnederlaag in 41 duels leed, gaat nog wel aan kop met negentien punten uit acht duels. Bayern is genaderd tot op twee punten.

Dit seizoen had Dortmund in de eerste drie thuisduels nog geen punten verspeeld en ging tegen Leipzig sterk van start. Pierre-Emerick Aubameyang onderschepte na vier minuten een dramatische terugspeelbal van Stefan Ilsanker en de Gabonees maakte zijn negende treffer van het seizoen.

Na een klein half uur stond Leipzig toch op een 1-2 voorsprong. Marcel Sabitzer en Yussuf Poulsen profiteerden van zwak verdedigen bij Dortmund, dat voor het eerst dit seizoen in de Bundesliga op achterstand kwam.

In de rust wisselde Bosz tweede keer en ging hij 3-4-3 spelen in de jacht op de gelijkmaker. Die tactiek kon al snel weer de prullenbak in, want aanvoerder Sokratis Papastathopoulos kreeg in de 49e minuut rood en Jean-Kevin Augustin benutte de toegekende penalty.

Dortmund kreeg zeven minuten later toch weer hoop toen Ilsanker in korte tijd met twee keer geel ook van het veld moest. De spanning keerde helemaal terug toen de thuisploeg na een uur spelen dankzij de videoscheidsrechter een strafschop kreeg. Aubameyang faalde niet vanaf elf meter, maar het bleef bij 2-3.

Robben

Bayern won namelijk eenvoudig de eerste wedstrijd onder nieuwe trainer Jupp Heynckes met 5-0 van SC Freiburg. Basisspeler Robben, die vorige week afzwaaide bij Oranje, had vlak voor rust een aandeel in de tweede treffer. Doelman Alexander Schwolow kreeg een schot van de aanvaller niet onder controle, waarna Kingsley Coman raak kopte.

Bayern was vroeg op voorsprong gekomen door een eigen doelpunt van Julian Schuster. In de tweede helft maakte Thiago Alcantara er 3-0 van, tekende Robert Lewandowski voor de vierde treffer en verzorgde Joshua Kimmich het slotakkoord met een fraai doelpunt van achter het standbeen.

Vlak voor de derde treffer kreeg Bayern een strafschop, maar scheidsrechter Frank Willenborg draaide die beslissing terug nadat hij de beelden via on-field review nog eens had teruggezien.

Trainer Heynckes tekende vorige week als opvolger van de ontslagen Carlo Ancelotti tot het einde van dit seizoen bij Bayern, dat de vorige twee competitieduels niet won. Het is zijn vierde periode als trainer van de 'Rekordmeister'.

Gouweleeuw

Nummer drie Hoffenheim heeft vijftien punten door een 2-2 gelijkspel tegen FC Augsburg. Jeffrey Gouweleeuw had een basisplaats bij de bezoekers en speelde een hoofdrol bij de gelijkmaker, waarbij Kevin Vogt de bal uiteindelijk achter zijn eigen doelman werkte.

Eintracht Frankfurt klom naar de zesde plaats door op bezoek bij Hannover 96 met 1-2 te winnen. Met invaller Jetro Willems na rust in de ploeg maakte Ante Rebic in de slotfase de winnende treffer. Voormalig FC Utrecht-spits Sebastien Haller had de bezoekers aan de leiding gebracht in de HDI-Arena.

Karim Rekik was met Hertha BSC thuis niet opgewassen tegen Schalke 04, dat met 0-2 te sterk was door doelpunten van Leon Goretzka (strafschop) en Guido Burgstaller.

Hamburger SV verloor met 3-2 bij FSV Mainz en bevindt zich nog steeds onder in de Bundesliga. De 'Rothosen' staan vijftiende met zeven punten.

